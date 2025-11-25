MY HERO ACADEMIA: All’s Justice: Klasse 1-A unterstützt Deku im neuen Action-Abenteuer

My Hero Academia: All’s Justice bringt das entscheidende Helden-Duell auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam.

My Hero Academia: All’s Justice erzählt die entscheidende Schlacht aus dem beliebten Anime nach und rückt Deku in den Mittelpunkt eines dramatischen Moments, in dem alles auf dem Spiel steht.

Die Mitglieder der Klasse 1-A treten an seiner Seite an, um ihm in einer aussichtslosen Lage neue Kraft zu geben.

Das Spiel setzt auf eine actionorientierte Inszenierung und lässt die Spieler die entscheidende Auseinandersetzung in einem dynamischen Kampfsystem erleben, das auf schnellen Angriffen, Fähigkeitenkombinationen und charakterbasierten Spezialtechniken beruht.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice erscheint am 6. Februar 2026 für Xbox Series X und Xbox Series S sowie für PlayStation 5 und PC via Steam.

