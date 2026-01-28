MY HERO ACADEMIA: All’s Justice: Kompletter Roster mit allen Helden & Schurken im neuen Trailer

My Hero Academia: All’s Justice präsentiert im Full Roster Trailer jede spielbare Figur und zeigt, wie das gesamte Helden‑ und Schurkenaufgebot in einem einzigen Actionfeuerwerk zusammenkommt.
Kann mit dem Anime noch nichts anfangen, müsste den erstmal anschauen, vielleicht entwickelt sich dann auch Interesse für das Spiel.
Anime ist nicht wirklich meins aber das Spiel sieht gut aus.