MY HERO ACADEMIA: All’s Justice: Nana Shimura als neuen DLC-Charakter enthüllt

Mit einem neuen Charakter-Trailer erweitert MY HERO ACADEMIA: All’s Justice sein Roster um Nana Shimura, die als zusätzlicher DLC-Kämpferin in Szene gesetzt wird und erstmals in bewegten Gameplay-Sequenzen gezeigt wird.

Der veröffentlichte Trailer rückt Nana Shimura in den Mittelpunkt und zeigt ihre Kampffähigkeiten im direkten Einsatz. Dabei wird deutlich, dass ihr Moveset stark auf ihre bekannten Kräfte und ihre Rolle innerhalb des MY-HERO-Universums ausgerichtet ist.