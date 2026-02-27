MY HERO ACADEMIA: All’s Justice: Neuer Trailer zeigt Amerikas Nr. 1 Heldin Star and Stripe

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice erweitert das Roster um „Star and Stripe“ und präsentiert einen neuen Trailer.

Bandai Namco stellt mit einem neuen Trailer die nächste Heldin für MY HERO ACADEMIA: All’s Justice vor. Star and Stripe, Amerikas Nummer‑eins‑Pro‑Hero, schließt sich dem Kämpferaufgebot an und bringt eine markante Präsenz in das Spiel.

Der Trailer zeigt ihre Entschlossenheit und unterstreicht ihren kämpferischen Stil mit der klaren Ansage, jedes Duell gewinnen zu wollen – unabhängig von den Umständen.

Der DLC erweitert das bestehende Roster um eine Figur, die im Anime und Manga durch ihre enorme Stärke und ihren kompromisslosen Einsatz bekannt wurde. Ihre Fähigkeiten und ihr Auftreten sollen das Gameplay spürbar beeinflussen und neue taktische Optionen eröffnen.

Star and Stripe ist ab sofort als DLC verfügbar und reiht sich in die fortlaufenden Erweiterungen ein, mit denen All’s Justice sein Charakterangebot stetig ausbaut.