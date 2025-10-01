MY HERO ACADEMIA: All’s Justice: Release-Termin 2026 steht fest

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice bietet dynamische Einzelspieler- und PvP-Kämpfe, in denen maximal drei gegen drei Spielende in Tag-Team-Duellen antreten. Dazu steht das größte Roster an spielbaren Charakteren in der Geschichte des Franchise zur Verfügung, also Helden und Schurken inklusive ihrer finalen, voll entfesselten Formen.

Jeder Charakter verfügt über individuelle Quirks und die neue „Rising“-Mechanik, die Angriffskraft, Geschwindigkeit und Quirk-Fähigkeiten steigert. Durch das Kombinieren verschiedener Teammitglieder können Fans Kombos aneinanderreihen, mitten im Kampf die Figur wechseln und neue taktische Synergien entdecken.

Neben dem Nacherleben der Handlung der finalen Schlacht des Arcs können Spielende auch an neuen Szenarien teilnehmen: „Team Up Mission“ versetzt sie in ein Trainingsszenario innerhalb eines virtuellen Raumes, wo sie mit den Schülern der Klasse 1-A Teams bilden, Missionen abschließen und Gegner auf einer eigenen Karte besiegen.

Das Abschließen dieses Modus schaltet den Modus „Archives Battle“ frei, in dem Spielende legendäre Kämpfe aus der gesamten Geschichte des Anime erneut erleben und selbst bestreiten können.

Den finalen Arc von MY HERO ACADEMIA erleben Spielende in All’s Justice in einem umfangreichen Story-Modus sowohl aus der Perspektive der Helden als auch der Schurken. Mit exklusiven Zwischensequenzen wird die finale Schlacht zum Leben erweckt, die in der legendären Konfrontation zwischen One For All und All For One gipfelt.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice erscheint am 06. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam) und ist ab sofort vorbestellbar.