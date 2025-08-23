MY HERO ACADEMIA: All’s Justice: Trailer entfesselt Kampfsystem und Ultra-Kombos

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice enthüllt das Kampfsystem und stellt Ultra-Kombos und Kämpfe vor.

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der das Kampfsystem in MY HERO ACADEMIA: All’s Justice enthüllt, dem kommenden 3D-Arenakampfspiel mit Superkräften, das auf dem Anime MY HERO ACADEMIA basiert.

Der Trailer gibt einen ersten Einblick in die hochkarätigen PvP-Kämpfe, in denen Spieler zwischen drei verschiedenen Charakteren im Tag-Team-Stil wechseln und verheerende PLUS ULTRA-Combo-Angriffe entfesseln können.

Das Spiel spielt während des klimatischen Final War-Arcs und lädt die Spieler ein, „ONE LAST SMASH“ in einem filmreifen Story-Modus und actiongeladenen 3-gegen-3-Kämpfen zu erleben, in denen die bekanntesten Helden und Schurken der Serie in ihrer endgültigen und mächtigsten Form zu sehen sind.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.