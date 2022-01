My Hero Academia: Ultra Rumble: Free-to-Play Battle Royale-Multiplayerspiel angekündigt

In der neusten Ausgabe des Weekly Jump Magazins kündigte Bandai Namco Entertainment formell das Spiel My Hero Academia: Ultra Rumble für die Plattformen Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam an.

Die Informationen zum Spiel sind noch spärlich. Allerdings handelt es sich um ein Battle Royale-Multiplayerspiel für 24 Spieler.

My Hero Academia: Ultra Rumble erscheint zu einem bisher nicht bekannten Datum als Free-to-Play-Modell.

Der Entwickler plant außerdem einen Closed Beta Test. Details dazu sind nicht bekannt, und werden zu einem späteren Zeitpunkt unter mhaur.bn-ent.net verfügbar sein.