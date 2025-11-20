My Hero Ultra Rumble: Armored All Might in Season 14 hinzugefügt

Bandai Namco Entertainment kündigte die Veröffentlichung von Season 14 von My Hero Ultra Rumble an, die neue Inhalte für das von der Anime-Serie inspirierte Multiplayer-Battle-Royale-Spiel bringt.

Dieses kostenlose Update fügt Armored All Might, das „Symbol des Friedens“, als neuen spielbaren Charakter hinzu. Die neue Saison wird außerdem neue exklusive Kostüme und Charakterillustrationen in Form von fortlaufenden Updates bringen.

My Hero Ultra Rumble kann kostenlos auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam gespielt werden.

Schaut euch den My Hero Ultra Rumble Season 14 Trailer mit Armored All Might an:

Die Spieler können jetzt in die Rolle des gepanzerten All Might schlüpfen, der mit einem eleganten, tiefschwarzen Mecha-Anzug ausgestattet ist, der ihn weiterhin als Symbol des Friedens aufrecht stehen lässt.

Diese Version von All Might hat keine Quirks, sondern ist mit einem Unterstützungsgegenstand ausgestattet, der die Quirks der Klasse 1-A der U.A. High School nachahmt, um die Gegner im Kampf zu verwirren. Sein Anzug enthält nicht nur die Quirks der Klasse 1-A, sondern verbessert auch seine Beweglichkeit, so dass er Kämpfe sogar in der Luft dominieren kann.

Darüber hinaus werden in Saison 14 Charakterrollen eingeführt, die den gepanzerten Allmächtigen (Original), Endeavor (Alternative): Inferno Fist, und Ochaco Uraraka (Alternative): Zero Satellites, sowie neue Kostümrollen, die die wiederkehrenden Stile von Denki Kaminari und Himiko Toga zeigen.

Die Spieler können auch an zeitlich begrenzten Events teilnehmen, um exklusive Belohnungen freizuschalten: Geschenk-Mic- und Dabi-Kostüme im Missions-Event, Verbesserungsteile im Drop-Event und Schurken-Outfits für Kaminari und Iida im Battle-Event.

Und schließlich können sie in weihnachtlichen Kostümen antreten: Ochaco, Toga, Midoriya, Aizawa, All Might und Bakugo sind wieder dabei.