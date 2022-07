My Hero Ultra Rumble: Battle Royale Spiel im My Hero-Universum angekündigt

Autor:, in / My Hero Ultra Rumble

Bandai Namco Entertainment hat bekannt gegeben, dass mit My Hero Ultra Rumble ein neues Battle Royale-Spiel erscheinen wird.

Mit My Hero Ultra Rumble erscheint ein neues Battle Royale-Spiel für bis zu 24 Spieler im My Hero-Universum. Mit einer Reihe von kultigen Helden und zahlreichen Schurken will Bandai Namco Entertainment ein packendes Erlebnis bieten.

In My Hero Ultra Rumble wählt ihr euren Charakter und schließt euch mit zwei weiteren Spielern online zusammen, um euch dem Kampf zu stellen und die sieben gegnerischen Teams zu besiegen. Auf der Karte befinden sich zusätzlich versteckte Kisten, womit ihr eure Fähigkeiten verbessern könnt.

Damit das Spiel sich weiter entwickeln kann, findet ein erster Beta-Test im August statt.

Hier gibt es den ersten Trailer zu sehen: