My Hero Ultra Rumble: Gentle Criminal stiehlt in Season 18 allen die Show

Mit Gentle Criminal bekommt MY HERO ULTRA RUMBLE in Season 18 einen neuen spielbaren Charakter. Die neue Saison des Free-to-Play Battle Royale startet am 29. Juli und erweitert das Spiel zusätzlich um neue Kostüme und einen kommenden Battle Style für Twice.

Gentle Criminal wird als moderner Gentleman-Dieb beschrieben, der seinen Quirk nutzt, um sich schnell und elegant über das Schlachtfeld zu bewegen.

Seine Fähigkeiten sollen es ihm ermöglichen, Gegner geschickt auszumanövrieren und sich frei durch die Kämpfe zu bewegen.

Neue Kostüme und Battle Style

Neben dem neuen Charakter erweitert Season 18 die Auswahl an verfügbaren Outfits.

Dazu gehören Gentle Criminal’s Quirk Boost Gear sowie das neue Shigaraki Scorching Sands-Kostüm. Weitere Kostüme sollen ebenfalls Bestandteil der neuen Saison sein.

Auch für Twice gibt es Nachschub. Mit „Sad Man’s Parade“ wurde ein neuer Battle Style angekündigt, der demnächst verfügbar sein soll.

Einen konkreten Termin für die Veröffentlichung des neuen Twice Battle Style (coming soon!) gibt es mit der Ankündigung bisher nicht.

Season 18 von MY HERO ULTRA RUMBLE startet am 29. Juli und bringt Gentle Criminal als neuen spielbaren Charakter zusammen mit neuen Kostümen und weiteren Inhalten ins Free-to-Play Battle Royale.