My Hero Ultra Rumble: Rabbit Hero Mirko springt in Season 17 ins Gefecht

Eine der beliebtesten Heldinnen aus dem My-Hero-Universum steht kurz vor ihrem Debüt im Battle Royale. Mit dem Start von Season 17 erhält My Hero Ultra Rumble die Rabbit Hero Mirko als neuen spielbaren Charakter.

Die neue Saison beginnt am 27. Mai und erweitert das kostenlose Actionspiel um weitere Inhalte für Spieler auf Xbox, PlayStation, Steam und Nintendo Switch.

Mirko setzt dabei auf einen aggressiven Kampfstil. Schnelle Sprünge, kraftvolle Tritte und hohe Mobilität sollen sie zu einer gefährlichen Nahkampfkämpferin machen. Die Heldin ist bekannt für ihre kompromisslose Art und ihre enorme körperliche Stärke, die nun auch auf dem Schlachtfeld von MY HERO ULTRA RUMBLE zum Einsatz kommt.

Neben dem neuen Charakter dürfen sich Spieler auf zusätzliche kosmetische Inhalte freuen. Dazu gehören unter anderem Mirkos Hero Costume Final Battle Version sowie weitere neue Outfits wie Mt. Lady Codebreak.

Darüber hinaus haben die Entwickler einen neuen Battle Style für Present Mic angekündigt. Die Variante mit dem Namen „D.J. Board“ soll im Verlauf der Season veröffentlicht werden.

Mit Mirko erhält My Hero Ultra Rumble somit eine weitere prominente Figur aus dem Anime-Universum und baut sein stetig wachsendes Heldenaufgebot weiter aus.