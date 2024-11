My Hero Ultra Rumble: Season 8 Launch-Trailer macht die Welle

Autor:, in / My Hero Ultra Rumble

Macht euch bereit, in My Hero Ultra Rumble Season 8 auf dem Schlachtfeld Wellen zu schlagen. Die beliebte Nejire Hado, eine Schülerin der U.A. High School und Mitglied der Big Three, ist bekannt für ihre Fähigkeit „Wellenbewegung“, mit der sie ihre Lebenskraft in Energie umwandeln und in Form von mächtigen spiralförmigen Schockwellen freisetzen kann.

In dieser Saison gibt es nicht nur einen neuen spielbaren Charakter, sondern auch zwei aufregende Kostüme für Nejire (U.A. High Winter-Kostüm und Miss Con-Kostüm) sowie frische Outfits und festliche Weihnachtsmannkostüme für andere Charaktere. Außerdem wurde das „T.U.N.I.N.G.-System“, ein neues Feature, eingeführt, mit dem die Spieler ihren Kostümen neue Funktionen hinzufügen können.

Die Spieler können sich in dieser Saison auf neue Events und eine neue Profi-Lizenz freuen, die ihre Matches aufwerten. Außerdem sollten sie nach einem aktualisierten Quirk-Skill-Set für Eijiro Kirishima Ausschau halten, das sein Gameplay verbessert. Verpasst nicht die ganze Action – taucht ein in Saison 8 und erlebt alle aufregenden neuen Inhalte aus erster Hand!

My Hero Ultra Rumble kann kostenlos auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC gespielt werden.