My Hero Ultra Rumble: Startet Season 16 mit neuem Helden und frischen Inhalten

Ein neues Kapitel beginnt für MY HERO ULTRA RUMBLE, denn Season 16 steht in den Startlöchern und bringt frische Inhalte sowie einen neuen spielbaren Helden ins Spiel. Gleichzeitig feiert der Titel sein 2,5-jähriges Jubiläum und erweitert das bekannte Battle-Royale-Erlebnis um weitere Highlights.

Ab dem 25. März 2026 wird mit Star and Stripe eine neue Kämpferin ins Spiel eingeführt. Als Amerikas Nummer-eins-Pro-Heldin bringt sie ihre mächtige Fähigkeit „New Order“ mit, die für neue taktische Möglichkeiten im Kampf sorgen soll. Ihre Ankunft markiert einen der zentralen Inhalte der kommenden Season und dürfte das Gameplay spürbar beeinflussen.

Neben dem neuen Charakter wird Season 16 zusätzliche kosmetische Inhalte bieten. Dazu zählen neue Kostüme im Playing-Card-Design, darunter Varianten für Star and Stripe sowie All Might. Diese Erweiterungen sorgen für mehr Individualisierung und verleihen den Kämpfen eine frische visuelle Note.

Auch spielerisch wird das System weiter ausgebaut. Ein neuer Battle Style für Katsuki Bakugo mit dem Namen „Cluster“ befindet sich bereits in Vorbereitung und soll das Kampfsystem in einer späteren Phase der Season ergänzen. Damit setzt das Spiel weiterhin auf kontinuierliche Erweiterungen, die sowohl neue als auch erfahrene Spieler ansprechen sollen.