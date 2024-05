My Little Pony: Das Geheimnis von Zephyr Heights: Knallbunter Launch-Trailer

Schaut euch hier den farbenfrohen Launch-Trailer von My Little Pony: Das Geheimnis von Zephyr Heights an.

Heute hat Outright Games, der führende Verleger von familienfreundlicher interaktiver Unterhaltung, in Zusammenarbeit mit Hasbro, einem führenden Spielzeug- und Spielehersteller, offiziell das neueste Videospiel auf Basis der erfolgreichen My Little Pony-Reihe vorgestellt: My Little Pony: Das Geheimnis von Zephyr Heights.

Das von Drakhar Studio entwickelte kooperative Fantasy-Abenteuerspiel ist ein aufregendes Platformer-Erlebnis für ponybegeisterte Fans jeden Alters. My Little Pony: Das Geheimnis von Zephyr Heights-Abenteuer ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erhältlich.