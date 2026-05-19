My Little Pony: Magic Princess: Feiert überraschendes Comeback im Microsoft Store

Nach mehreren Jahren Pause feiert das beliebte Mobile-Spiel My Little Pony: Magic Princess sein Comeback im Microsoft Store. Ab sofort steht die vollständig überarbeitete Version wieder für Windows-Spieler bereit.
Die Neuauflage basiert auf der aktuellen mobilen Version des Spiels und wurde technisch entsprechend modernisiert. Spieler können erneut gemeinsam mit bekannten Figuren wie Twilight Sparkle und Rainbow Dash durch Equestria reisen, Aufgaben abschließen und ihre eigene Pony-Stadt aufbauen.
Der Titel bietet inzwischen deutlich mehr Inhalte als zum ursprünglichen Release im Jahr 2012. Laut Gameloft warten inzwischen:
- mehr als 2.000 sammelbare Charaktere
- zahlreiche bekannte Orte aus dem Franchise
- über 30 zeitlich begrenzte Events pro Jahr
- verschiedene Minispiele
- Kämpfe gegen ikonische Bösewichte wie Tirek, König Sombra und Nightmare Moon
Auch die Stadtbau-Elemente wurden erweitert und erlauben umfangreiche Anpassungen der eigenen Pony-Welt.
Zum Neustart auf Windows erhalten Spieler außerdem mehrere exklusive Inhalte direkt zum Launch. Dazu gehören tägliche Belohnungen über einen Wochenkalender, spezielle Profil-Anpassungen sowie das zeitlich begrenzte Event „Ein maritimes Mysterium“ rund um Twilight Sparkle, Prinzessin Celestia und Prinzessin Luna.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ähm, nein Danke. 😅🙈 Aber viel Spaß an alle. 😀
JA endlich, wer braucht schon Forza Horizon 6 😅
Zur Abwechslung ist es ganz lustig
Schön das es wieder da ist auch wenn ich es nie spielen werde^^
Das Spiel habe ich so sehr vermisst 😂. NICHT .
Seit ich weiß, dass schwitzige alte Männer da irgendsoein Fetisch-Ding für sich draus gemacht haben, verspüre ich immer ein leichtes Gefühl von Ekel, wenn ich irgendwo von dieser Marke höre. Tut mir Leid, weil das Spiel ja nichts dafür kann, sondern die Perversos, aber… urgs 😀 🤣
Die Zeiten von Generation 4 und dem Internet Hype darum sind ja schon lange vorbei. Mittlerweile gibt es ja schon das Generation 5 Spiel auf der XBox selber, was bis vor kurzem noch im Game Pass war. Wusste nicht, dass es auf Windows da jemals ein Generation 4 Spiel zu gab, aber ich bin halt auch hauptsächlich auf der XBox unterwegs.
Super Nachricht, hab das Spiel schon total vermisst… 😉
Wer von uns hat nicht darauf gewartet…😂
Dass ich das noch erleben darf 🥹
Haben sicher alle drauf gewartet 🙃.