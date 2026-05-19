My Little Pony: Magic Princess: Feiert überraschendes Comeback im Microsoft Store

Nach mehreren Jahren Pause feiert das beliebte Mobile-Spiel My Little Pony: Magic Princess sein Comeback im Microsoft Store. Ab sofort steht die vollständig überarbeitete Version wieder für Windows-Spieler bereit. Die Neuauflage basiert auf der aktuellen mobilen Version des Spiels und wurde technisch entsprechend modernisiert. Spieler können erneut gemeinsam mit bekannten

Nach mehreren Jahren Pause feiert das beliebte Mobile-Spiel My Little Pony: Magic Princess sein Comeback im Microsoft Store. Ab sofort steht die vollständig überarbeitete Version wieder für Windows-Spieler bereit.

Die Neuauflage basiert auf der aktuellen mobilen Version des Spiels und wurde technisch entsprechend modernisiert. Spieler können erneut gemeinsam mit bekannten Figuren wie Twilight Sparkle und Rainbow Dash durch Equestria reisen, Aufgaben abschließen und ihre eigene Pony-Stadt aufbauen.

Der Titel bietet inzwischen deutlich mehr Inhalte als zum ursprünglichen Release im Jahr 2012. Laut Gameloft warten inzwischen:

mehr als 2.000 sammelbare Charaktere

zahlreiche bekannte Orte aus dem Franchise

über 30 zeitlich begrenzte Events pro Jahr

verschiedene Minispiele

Kämpfe gegen ikonische Bösewichte wie Tirek, König Sombra und Nightmare Moon

Auch die Stadtbau-Elemente wurden erweitert und erlauben umfangreiche Anpassungen der eigenen Pony-Welt.

Zum Neustart auf Windows erhalten Spieler außerdem mehrere exklusive Inhalte direkt zum Launch. Dazu gehören tägliche Belohnungen über einen Wochenkalender, spezielle Profil-Anpassungen sowie das zeitlich begrenzte Event „Ein maritimes Mysterium“ rund um Twilight Sparkle, Prinzessin Celestia und Prinzessin Luna.