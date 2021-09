Autor:, in / My Singing Monsters Playground

My Singing Monsters Playground wird am 9. November 2021 veröffentlicht werden und dazu gibt es einen Trailer.

Am 9. November 2021 werden die singenden Monster auf euren Xbox-Konsolen tanzen. In My Singing Monsters Playground nehmt ihr an einem Turnier des Monster-Spiel-Wahnsinns teil, und erweckt eure Lieblings-Monster zum Leben. In einer Vielzahl von 4-Spieler-Wettbewerben schwingt, schleudert oder springt ihr euch von Sieg zu Sieg.

Wie ihr die ultimative Monster-Party gewinnen könnt, erfahrt ihr im folgenden Trailer zu My Singing Monsters Playground: