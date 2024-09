My Time at Evershine: Fortsetzung zu Portia und Sandrock angekündigt

Autor:, in / My Time at Evershine

Mit My Time at Evershine wurde das Sequel zu Portia und Sandrock für PC, Xbox, PlayStation und Nintendo angekündigt.

Das preisgekrönte unabhängige Studio Pathea Games präsentiert mit „My Time at Evershine“ den bisher abenteuerlichsten und fesselndsten Teil der beliebten „My Time“-Serie.

Aufbauend auf dem überwältigenden Erfolg der Vorgänger ‚My Time at Sandrock‚ und ‚My Time at Portia‚, innoviert dieses neue Kapitel das Genre der Lebenssimulation und definiert es neu.

My Time at Evershine wurde entwickelt, um sowohl Fans von Lebenssimulationen als auch von Rollenspielen anzusprechen und bietet tiefgreifende Rollenspielelemente, von bedeutungsvollen Charakterentwicklungen bis hin zu ausgedehnten Erkundungen und Quests. Pathea lädt alle dazu ein, gemeinsam ein neues Zuhause aufzubauen.

Die millionenfach verkaufte „My Time“-Serie wird mit einer frischen und aufregenden Formel erweitert, die auf allem aufbaut, was die Spieler liebten. Mit einer neuen Art Direction, überarbeiteten Spielmechaniken, einem vielfältigen Ensemble an liebenswerten Charakteren, einer über 40-stündigen Geschichte voller Erkundungen und – neu in der Serie – Stadtmanagement werden sich Rollenspiel-Fans wie zu Hause fühlen.

In My Time at Portia und My Time at Sandrock schlüpften die Spieler in die Rolle des Baumeisters, dessen Aufgabe es war, die Stadt am Laufen zu halten – und dabei oft Arbeiten zu übernehmen, die andere vermieden.

My Time at Evershine führt jedoch eine neue Dynamik ein, indem es die Rolle des Spielers verändert und ihn vom Baumeister zum Gouverneur erhebt.

Als Schlüsselfigur der Stadt beginnt ihr mit nicht mehr als einem bescheidenen Lagerfeuer, aber eure Vision und Führungsstärke werden die Entwicklung der gesamten Stadt und ihrer Bürger vorantreiben.

Während andere Charaktere die kleineren, routinemäßigen Aufgaben erledigen, fühlt sich die Rolle als Gouverneur entspannter an und gibt euch die Freiheit, sich auf die Gestaltung der Zukunft der Stadt zu konzentrieren und sich in die Gefahren zu stürzen, die auf euch warten.

Völlig neue, storygesteuerte Kampagne: Seid der Gouverneur einer brandneuen Siedlung am Rande der Freien Städte, die dem allmächtigen Duvos-Imperium gegenübersteht. Rekrutiert Siedler, baut die Infrastruktur auf, zähmt die Wildnis und führt euer Volk an, um eine neue idyllische Festung für die Allianz zu errichten, die mit bezaubernden Charakteren und denkwürdigen Geschichten gefüllt ist, die ihr genießen könnt. Diese neue Fortsetzung wird einen noch stärker ausgeprägten Antagonisten enthalten, der noch mehr Abenteuer und Spannung als je zuvor mit sich bringt.

Neue Art Direction: My Time At Evershine ist das bisher schönste und realistischste Spiel der Reihe. Die Umgebungen sind weitläufiger und abwechslungsreicher, die Charaktere sehen realistischer aus, und die Animationen wurden per Motion-Capture aufgenommen, um eine noch glaubwürdigere Welt zu schaffen.

Multiplayer-Koop: Zum ersten Mal in der My Time-Reihe kann die Kampagne sowohl alleine als auch im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern gespielt werden, was sie perfekt für Familie und Freunde macht. Der Gastgeber bestimmt das Tempo der Haupthandlung, während sich alle Spieler Ressourcen und Geld teilen, so dass alle zusammenarbeiten und gemeinsam zum Abenteuer beitragen können.

Aufbau einer Gesellschaft: In dieser ehrgeizigen Fortsetzung schlüpfen die Spieler in die Rolle des allmächtigen Gouverneurs, der nicht nur neue Anlagen bauen und erkunden kann, sondern auch ein Team von rekrutierbaren und anpassbaren NPCs befehligt. Diese NPCs erledigen die täglichen Aufgaben wie Bauarbeiten und Ressourcensammeln, so dass sich der Gouverneur auf wichtigere Entscheidungen konzentrieren kann.

Bedeutungsvolle Beziehungen: Das soziale Spiel war ein wichtiger Bestandteil von My Time At Sandrock und My Time At Portia. In My Time At Evershine wird Pathea diese Systeme noch weiter ausbauen. Die Spieler können bis zu drei Gefolgsleute rekrutieren, die sie bei ihren alltäglichen Aufgaben begleiten, oder sie können sie in den Norden Eufalas schicken, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

Pathea zielt auf 8 bis 10 romanisierbare Charaktere in der Kampagne, mit Dutzenden von anderen Charakteren, die über das Spiel verteilt sind. Die Spieler müssen auch die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Gefolgsleute berücksichtigen, wobei sich Müdigkeit und Hunger auf Moral und Leistung auswirken. Rollenspieler werden die tiefgreifenden Interaktionen zwischen den Charakteren und die Möglichkeit, bedeutungsvolle Beziehungen zu knüpfen, lieben, da die verliebten Charaktere in die Handlung integriert sind und es mehr Möglichkeiten gibt, Beziehungen zu einem früheren Zeitpunkt in der Kampagne zu entwickeln.

Tame A Wild New Frontier: Drei Jahre nach den Ereignissen von My Time at Sandrock hat das Duvos-Imperium die Orzu-Ruinen übernommen, die auch Ethea für sich beansprucht, was zu einer angespannten Situation direkt nördlich der Grenze der Allianz Freier Städte in der Region Nord-Eufaula geführt hat.

Als Reaktion darauf hat die Allianz den Nordentwicklungsplan ins Leben gerufen, um Siedler in das Gebiet zu bringen und einen neuen Stadtstaat zur besseren Verteidigung zu gründen. Evershine ist eine der sechs großen neuen Siedlungen in diesem Gebiet und wird sich als Dreh- und Angelpunkt in den laufenden Kämpfen erweisen.

Mod-Support: My Time at Evershine wird vollen Mod-Support sowohl für den Einzelspieler- als auch für den Mehrspielermodus bieten, so dass die Spieler ihr RPG-Erlebnis individuell gestalten und erweitern können. Egal, ob ihr alleine oder mit Freunden spielt, die Möglichkeiten für Kreativität und neue Inhalte sind endlos.

My Time At Evershine befindet sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, aber Pathea hat sich den oben genannten Features verschrieben, und weitere neue Ergänzungen werden enthüllt, wenn die Kickstarter-Aktion am 24. September weltweit live geht.