My Time at Evershine: Kickstarter-Kampagne gestartet, neuer Trailer

My Time at Evershine startet die Kickstarter-Kampagne und hat dazu einen neuen Trailer veröffentlicht.

Pathea Games, das preisgekrönte Studio hinter der My Time-Reihe, freut sich bekannt zu geben, dass der Kickstarter für die Fortsetzung My Time At Evershine jetzt live ist.

Die offizielle Kickstarter-Seite bietet eine Vielzahl verschiedener Optionen und Boni, die es jedem Unterstützer ermöglichen, seine Unterstützung für das Spiel zu zeigen und die weitere Entwicklung des Spiels zu begleiten.

Dieses neue Kapitel der millionenfach verkauften My Time-Reihe wird für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen, wobei eine Veröffentlichung für die Next-Gen-Plattformen von Nintendo geplant ist, sobald diese verfügbar sind.

Mit einer neuen Grafik, einem überarbeiteten RPG-Gameplay und einer Vielzahl an liebenswerten Charakteren bietet My Time at Evershine von Anfang an eine handlungsorientierte Geschichte für Solo- und Koop-Spiele.

Mit brandneuen Stadtverwaltungs- und Anpassungsoptionen fügt Pathea dieser Fortsetzung eine aufregende Ebene der Tiefe hinzu. Zur Feier der Kickstarter-Eröffnung hat Pathea Games außerdem einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der die neue Geschichte, das Setting, die Hauptcharaktere und vieles mehr von My Time At Evershine vorstellt.