My Time at Evershine: Neuer Trailer zeigt das nächste Kapitel der Reihe

Ein neuer Trailer zu My Time at Evershine zeigt die bislang ambitionierteste Fortsetzung der beliebten Lebenssimulation.

Ein neuer Trailer zu My Time at Evershine gewährt frische Einblicke in den nächsten Ableger der beliebten My Time-Reihe. Nach den Ereignissen von My Time at Portia und My Time at Sandrock schlägt die Serie nun ein neues Kapitel auf.

Die Entwickler bezeichnen My Time at Evershine als das bislang ambitionierteste Spiel der Reihe. Spieler übernehmen die Aufgabe, eine aufstrebende Grenzstadt aufzubauen und ihre Entwicklung aktiv mitzugestalten.

Neben dem Städtebau steht erneut das Leben innerhalb einer wachsenden Gemeinschaft im Mittelpunkt. Bürger können angeworben werden, während Beziehungen zu Bewohnern aufgebaut und vertieft werden. Gleichzeitig lockt eine weitläufige Spielwelt mit Erkundungen und zahlreichen Aktivitäten.

Auch das bekannte Rollenspiel- und Simulationskonzept wird weiter ausgebaut. Entscheidungen der Spieler sollen direkten Einfluss auf die Zukunft von Evershine und die Entwicklung der Siedlung haben.

Erstmals setzt die Reihe zudem verstärkt auf kooperative Spielerlebnisse. Die Welt von Evershine kann alleine oder gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spielern im Online-Koop erkundet werden.

Der neue Trailer fasst die zentralen Elemente des Spiels zusammen und zeigt den Aufbau der Stadt, verschiedene Charaktere sowie Eindrücke der offenen Welt.

Eine Veröffentlichung auf Konsolen und PC ist für 2027 geplant.