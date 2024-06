My Time at Sandrock: Cross-Play jetzt dabei

Autor:, in / My Time at Sandrock

Geliebtes Farming-Abenteuer My Time At Sandrock ist jetzt nicht nur im Xbox Game Pass, sondern hat auch einen neuen plattformübergreifendem Multiplayer!

PM Studios und Pathea Games freuen sich, ankündigen zu können, dass die von Kritikern hochgelobte Lebenssimulation My Time at Sandrock im Xbox Game Pass erhältlich ist.

My Time at Sandrock ist eine Sandbox-Lebenssimulation, in der aufregende Wildwest-Abenteuer auf die Freude am Bauen treffen. Erforscht eine Landschaft voller einnehmender Charaktere, Abenteuer und Gefahren, während ihr die Stadt Sandrock nach euren Vorstellungen umgestaltet und die Bindungen pflegt, die ihr auf diesem Weg knüpft.

Um diesen Anlass zu feiern, haben Pathea und PM Studios auch eine neue plattformübergreifende Multiplayer-Unterstützung für My Time At Sandrock eingeführt.

Ab heute können Xbox Series X|S- und Windows PC-Spieler gemeinsam in einem speziellen Koop-Sandbox-Modus kämpfen, bauen, farmen, fischen und terraformen.

Dieser Modus ist unabhängig von der Einzelspieler-Kampagne und ermöglicht es vier Spielern, das Spiel gemeinsam in einer speziellen Stadtinstanz auf einem speziellen Server zu spielen, der den Spielfortschritt auch dann speichert, wenn der Host offline geht.