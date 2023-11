My Time at Sandrock: Offizieller Launch-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / My Time at Sandrock

My Time at Sandrock ist ab heute erhältlich. Hier könnt ihr euch den offiziellen Launch-Trailer anschauen.

Focus Entertainment, PM Studios und Pathea Games freuen sich, das vom Wilden Westen inspirierte RPG My Time at Sandrock auf PC, Nintendo Switch, Xbox Series S/X, Xbox One und PlayStation 5 zu veröffentlichen.

My Time at Sandrock ist die Fortsetzung des preisgekrönten, millionenfach verkauften Sandbox-Simulations-RPGs My Time at Portia und wird nach einer erfolgreichen Zeit im Early Access auf Epic Games Store und Steam auf allen Formaten veröffentlicht.