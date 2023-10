My Time at Sandrock: So vollgeoackt ist Version 1.0

Autor:, in / My Time at Sandrock

Der neue My Time at Sandrock Gameplay Overview Trailer zeigt wie vollgepackt die v1.0 ist.

Focus Entertainment und Pathea Games haben einen neuen Trailer für My Time at Sandrock, den lang erwarteten Nachfolger des preisgekrönten Sandbox Simulations RPGs My Time at Portia veröffentlicht.

Aktuell ist das Spiel im Early Access über Steam und den Epic Game Store verfügbar und wird am 2. November in der V1.0 erscheinen. Wo das Datum näher rückt, zeigt dieser Gameplay Overview Trailer den kompletten Spaß, all die Abenteuer, die Fortschritte und die wundervollen Verbindungen, die ihr in diesem Sandbox-RPG knüpfen könnt.

Trefft die passionierte Community, welche Sandrock am Leben und Lachen hält. Diese freundlichen und zuvorkommenden Leute leben ein wahrlich anstrengendes Leben in der Wüste, wo Ressourcen knapp und die Bedrohungen von Außen immer größer werden. Tritt ihnen bei uns, werde als Baumeister eine tragende Säule dieser Gemeinschaft. Es ist der Beginn eines Abenteuers voller Erkundungen, unentdeckter Geheimnisse, Crafting, Gefahren und herzerwärmender Beziehungen.

Baut, erschafft und passt an

Gestaltet euren Charakter frei und bringt eure Baustation zum Laufen. Doch denkt dran, ihr seid nicht nur ein einfacher Baumeister, sondern gleichzeitig ein Abenteurer. Sandrock ist der Ort für euch, eine weite offene Welt zum Erkunden, vollgepackt mit Geheimnissen und tollen Geschichten, die es zu entdecken gilt. Eure Reisen bringen euch neue Updates und Werkzeuge, Fähigkeiten und Möglichkeiten, euch in Sandrock einen Namen zu machen.

Erkundet, kämpft und lootet

Eure Erkundungen werden nicht frei von Gefahren sein. Gefährliche Monster lauern hinter jeder Ecke und wollen euch ans Leder. Glücklicherweise seid ihr nicht ganz ungeschützt und werdet über die Zeit mit allerlei Waffen Erfahrungen sammeln.

Trefft euch, freundet euch an und findet die große Liebe!

Euer Handwerk und eure Abenteuer rufen nach Entspannung, welche ihr in Sandrock beim Shoppen für neue Outfits finden könnt. Oder beim Streicheln lieblicher Tiere und bei aufregenden Minispielen. Unterhaltet euch mit den Bewohnern, findet die perfekten Geschenke für sie und erfüllt Aufgaben für sie, um eure Bande zu stärken. Und vielleicht findet ihr auf eurem Weg ja die wahre Liebe, denn Sandrock ist ein Ort, an dem dies möglich sein soll!