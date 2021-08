Myst: Spiel verzaubert ab 26. August im Xbox Game Pass

Autor:, in / Myst

Myst wird am 26. August 2021 zum ersten Mal für Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht und direkt im Xbox Game Pass landen.

Entwickler Cyan Worlds hat Myst, das ursprünglich 1993 für PC veröffentlicht wurde, für Xbox Series X/S und Xbox One von Grund auf neu gestaltet und aufgebaut, voller neuer Kunstelemente, neuem Sound, neu konzipierten Interaktionen und optionalem Rätsel-Zufallsgenerator.

Zum ersten Mal kann Myst – dank der lokalisierten Benutzeroberfläche, Dialoge und Untertitel – in vielen verschiedenen Sprachen gespielt werden. Weiter helfen verschiedene Zugangsoptionen beim Gameplay und viele Grafikoptionen werden zur Auswahl stehen, wie z.B. Supersampling-Optionen und Ray-Tracing, um das Beste aus Myst herauszuholen. Das Spiel nutzt AMD FidelityFX Super Resolution, um eine höhere Auflösung und bessere Leistung zu bieten.

„Wir haben Myst von Grund auf neu entwickelt, damit es atemberaubend aussieht und auf einer Vielzahl von Gaming-Systemen erstaunliche Leistungen erbringt. Eines der technischen Features, mit denen wir dies erreicht haben, ist AMD FidelityFX Super Resolution. Damit können wir die Grafikqualität viel höher schrauben, als es normalerweise möglich wäre. Dank FSR kann Myst auf der Xbox Series X mit der höchsten Grafikeinstellung in 4K mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde laufen und auf der Xbox Series S mit 1440p bei 60 Bildern pro Sekunde!“

„Mit FSR verringern wir effektiv den Bildschirmanteil des Spiels im Hintergrund und erlauben dann dem Super-Sampling-Prozess, das Bild zu schärfen. Es gibt einige geringfügige Unterschiede, wie das Spiel bei nativer 4K-Auflösung ohne prozentuale Anpassung des Bildschirms aussieht, aber insgesamt bietet FSR eine Leistungssteigerung von fast 75 % auf der Xbox Series X|S auf einem 4K-Display, ohne dass die visuelle Wiedergabetreue darunter leidet.“

Die Spieler reisen zur Insel Myst und zu anderen atemberaubenden Orten, die Ages genannt werden, und beginnen, das Geheimnis zu lüften, in das sie hineingestoßen wurden. Während sie erfahren, was auf der Insel geschehen ist, werden die Spieler entdecken, dass sie eine Schlüsselrolle in einer epischen Geschichte spielen, deren Ende noch nicht geschrieben wurde.

Erforscht tiefere Zusammenhänge in diesen herrlichen, surrealen Zeitaltern, deckt eine Geschichte von skrupellosem Familienverrat auf und trefft Entscheidungen, die sowohl euch als auch die Welt von Myst selbst beeinflussen werden.

Myst wird am 26. August 2021 für Xbox Serie X/S und Xbox One veröffentlicht und wird ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten sein.