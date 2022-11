Nacon Pro Compact Colorlight Controller für Xbox: Ab sofort in neuen Farben erhältlich

NACON kündigt an, dass der Designed for Xbox Pro Compact Controller für Xbox Series X|S, Xbox One und PC in neuen Farben erhältlich ist.

Während die blauen, roten und pastellblauen Versionen bereits seit dem 11. November zu erwerben sind, ist die Colorlight-Edition ab heute im Handel erhältlich.

Der Pro Compact Controller ist Teil von NACONs Designed for Xbox-Reihe und bietet Individualisierungsmöglichkeiten (programmierbare Tasten, Stick- und Trigger-Empfindlichkeitseinstellungen), die sonst nur bei professionellen Peripheriegeräten zu finden sind. Da dieses Modell 15 Prozent kleiner ist als herkömmliche Xbox-Controller, ist es für alle Handgrößen geeignet.

Die ab heute erhältliche Pro Compact Colorlight-Version verfügt über sechs integrierte LEDs, mit denen die Farben des Controllers vollständig angepasst werden können. Mit 25 Farben pro LED sind mehrere tausend verschiedene Kombinationen möglich, zu denen vier unterschiedliche Effektarten in drei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung stehen. So kann jeder seinen eigenen, einzigartigen Controller haben.

Der Pro Compact Controller verfügt über zwei Modi:

Standard-Modus, für das Spielen mit den klassischen Funktionen des Xbox Wireless Controllers.

Erweiterter Modus, für das Spielen mit einem benutzerdefinierten Profil, das mit der im Microsoft Store erhältlichen Pro Compact-App erstellt wird. Online-Verbindung und Microsoft-Konto erforderlich.

Technische Daten:

Offiziell lizenzierter kabelgebundener Designed for Xbox-Controller

Ergonomische, kompakte und leichte Struktur und Form

Texturierte Oberfläche für optimalen Komfort und maximale Griffigkeit

Programmierbare Tasten, Sticks und Auslöser

Pro Compact-App* im Microsoft Store erhältlich

3,5-mm-Buchse für Audio und Chat

3m geflochtenes USB-Kabel

Die blauen, roten und pastellblauen Designed for Xbox Pro Compact-Controller sowie der Pro Compact Colorlight sind ab sofort im Handel erhältlich.