Nacon Pro Compact Controller: Xbox Gamepad ab März erhältlich

Designed for Xbox Pro Compact Controller ist ab 15. März erhältlich

NACON gibt bekannt, dass der Designed for Xbox Pro Compact Controller für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-10-PC ab 15. März 2021 in Europa erhältlich sein wird.

Dieser kabelgebundene Controller ist das erste Produkt von NACONs neuer Reihe der Designed for Xbox-Peripheriegeräte.

„Der Pro Compact Controller hat enorm von der kombinierten Expertise all unserer Teams profitiert. Er zeichnet sich durch seine Verarbeitungsqualität und die vielen Anpassungsmöglichkeiten, die er bietet, aus – alles, was man von einem professionellen Controller erwartet“, sagt Yannick Allaert, Director of Accessories Development bei NACON. „Nach vielen Monaten harter Arbeit sind wir sehr zufrieden und freuen uns auf die Veröffentlichung dieser spannenden, neuen Produktreihe für die Xbox-Community.“

Erweiterter Modus – Individuelle Anpassung per Knopfdruck

Der Pro Compact verfügt im Standard-Modus über alle traditionellen Funktionen eines kabellosen Xbox-Controllers, während Gamer im erweiterten Modus mit ihren eigenen Einstellungen experimentieren können. Mit der Pro Compact-App, die für Xbox-Konsolen und Windows 10 PCs aus dem Microsoft Store heruntergeladen werden kann, wird die Tastenbelegung konfiguriert und die Empfindlichkeit der einzelnen Sticks und Trigger durch verschiedene Profilvoreinstellungen angepasst.

Es gibt zusätzliche Einstellungen zum Umkehren der Stick-Positionen, zur Auswahl zwischen einem Steuerkreuz mit vier oder acht Richtungen und zum Abschalten der Vibrationsmotoren. Die Spieler können den Pro Compact also direkt von ihrer Xbox Series X|S, Xbox One oder ihrem Windows 10 PC aus an ihren Spielstil anpassen.

Dolby Atmos für Kopfhörer – Immersiver Sound für Spieler

Der Pro Compact Controller bietet auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10 PCs ein deutlich aufgewertetes Spielerlebnis, indem er erstmalig an einem Controller Zugang zu Dolby Atmos für Kopfhörer bietet.

Die Dolby Atmos-Audiotechnologie bietet einen direkt nutzbaren Vorteil für Gamer, da sie es ermöglicht, auch kleinste Klangdetails und deren Position im Raum wahrzunehmen – für noch mehr Realismus im Spiel. Dank der innovativen Klangverarbeitung durch den Controller bietet der Pro Compact mit jedem an die 3,5-mm-Buchse angeschlossenen Stereokopfhörer ein perfektes Eintauchen in drei Dimensionen. Der Designed for Xbox Pro Compact Controller ist in Europa ab 15. März 2021 zum empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 Euro erhältlich.

