Nacon Revolution X Pro Controller: Erscheint Mitte Oktober für Xbox-Konsolen

NACON gibt heute bekannt, dass der Revolution X Pro Controller, der offizielle kabelgebundene Controller für kompetitives Gaming auf Xbox, am 13. Oktober 2021 erscheinen wird. Er kann ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 119,99 Euro im Handel vorbestellt werden.

Sowohl die eigene Expertise von NACON als auch das Feedback der Community wurden für den Revolution X eingesetzt, der für das kompetitive Gaming auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC konzipiert wurde.

Nach der umfassenden Entwicklung in Zusammenarbeit mit Microsoft wird der Revolution X der erste eSport-Controller von NACON für die neue Konsolengeneration sein, der neue Funktionen bietet und die Grenzen der Individualisierung mit einer umfangreichen, eigenen App erweitert.

Herausragende Ergonomie

Das Design des Revolution X Pro Controllers bietet selbst anspruchsvollsten Gamern den nötigen Komfort und eine geringe Latenz beim Spielen. In der soliden Bauform sind alle Funktionen eines Xbox-Controllers untergebracht – inklusive der neuen Share-Taste, haptischen Feedback-Triggern und einer für den Voicechat optimierten Kopfhörerbuchse.

Beide Sticks des Revolution X zeichnen sich durch die Möglichkeit aus, ihre Auslenkung durch eine Reihe tauschbarer Schäfte zu variieren. Mehrere konkave und konvexe Daumen-Sticks sind ebenfalls inklusive, um alle Arten von Gameplay zu ermöglichen.

Auf der Rückseite des Controllers befinden sich vier Shortcut-Tasten mit optimierter Ergonomie für einen Wettbewerbsvorteil im Spiel. Die strukturierten Griffflächen bieten auch nach langem Gebrauch einen optimalen Halt.

Das Gewicht kann durch das Einlegen von optionalen Gewichten in die verborgenen Fächer, in den Griffen des Controllers, individualisiert werden. Der Revolution X Pro Controller, sein gesamtes Zubehör sowie das drei Meter lange, abnehmbare USB-C-Kabel lassen sich leicht in der mitgelieferten Tasche verstauen und transportieren.

Individualität mit der Revolution X-App

Die App des Revolution X ist kostenlos im Microsoft Store für Xbox und Windows PC erhältlich und enthüllt das volle Potenzial des Controllers. Über die umfassenden, benutzerfreundlichen Menüs können zahlreiche Optionen angepasst werden, um spezialisierte Spielprofile zu erstellen.

Dazu gehören Einstellungen für die gesamte Tastenbelegung, Reaktionskurve und Dead Zone für beide Sticks, Trigger-Empfindlichkeit, Umkehrung der Stick-Achse, Vier- oder Acht-Wege-D-Pads, Einstellungen der vier Vibrationsmotoren und sogar die Lichteffekte des rechten Sticks.

Sämtliche Parameter können individuell eingestellt werden. Zudem gibt es die Möglichkeit von NACON vorgeschlagene Setups für verschiedene Arten von Spielen zu verwenden. Im internen Speicher des Revolution X Pro Controllers finden bis zu vier Spielprofile Platz.

Dolby Atmos for Headphones – Multidimensionale Audio-Präzision

Damit alle, die den Revolution X nutzen, vollkommen in ihre liebsten Gaming-Welten eintauchen können, kooperiert NACON mit Dolby Atmos zur Integration der Dolby Atmos for Headphones-Technologie in den Revolution X.

Hierfür muss der Revolution X einfach an Xbox Series X|S, Xbox One oder PC angeschlossen werden, um mit jedem kabelgebundenen oder kabellosen Stereo-Headset den Dolby Atmos-Raumklang zu erleben (Installation der Dolby Atmos-App erforderlich).

Zusätzlich zu Dolby Atmos for Headphones bietet die Revolution X-App einen Equalizer für ergänzende Audioeinstellungen, um den Sound ans Spiel anzupassen, die Verstärkung des Mikrofons einzustellen sowie die Störgeräuschunterdrückung für den Chat zu aktivieren.

Besonderheiten des Revolution X Pro Controllers:

Designed for Xbox: Offiziell lizenzierter, kabelgebundener Controller für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10 PC.

Das Potenzial des Revolution X: Alle können ihr volles Potenzial mit den professionellen, ergonomischen und patentierten Revolution X-Sticks nutzen, die Präzision und Flexibilität für alle Arten von Spielen bieten.

Optimierter Komfort: Eine Auswahl an konkaven und konvexen Köpfen sowie verschiedene Schäfte können auf due Sticks aufgesetzt werden, um ihre Griffigkeit und Empfindlichkeit mühelos zu ändern. Beide Griffe bieten verdeckte Gewichtsfächer für ein maßgeschneidertes Spielerlebnis.

Revolution X-App: Kostenlos im Microsoft Store für Xbox und Windows 10 PC erhältlich. Mit der App können einfach bis zu vier Spielprofile für jeden Spieltyp direkt im Controller erstellt und gespeichert werden.

Dolby Atmos for Headphones: Mit der Dolby Atmos-App kann die Leistung von Dolby Atmos in Spielen genutzt werden. Hierzu muss die App einfach heruntergeladen und ein beliebiges Headset oder Kopfhörer an den Controller angeschlossen werden, um präzises Audio in jedem Wettbewerb zum eigenen Vorteil zu nutzen.

Weitere Bilder zur App und dem Controlelr sebst, findet ihr in der Produkt-Galerie.