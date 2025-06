Nacon Revolution X Unlimited Controller: So passt ihr euren Controller professionell an

Wer das volle Potenzial des Revolution X Unlimited Controllers ausschöpfen möchte, sollte sich das offizielle YouTube-Tutorial von NACON nicht entgehen lassen. Im neuen Video mit dem Titel „How to use the App“ wird Schritt für Schritt erklärt, wie ihr den Controller mithilfe der Revolution X-App individuell an eure Spielweise anpassen könnt.

Alle weitere Informationen gibt es hier. Der Controller kostet 199,99 Euro bei Amazon.

Das Video zeigt anschaulich, wie ihr Tastenbelegungen ändert, Trigger-Deadzones einstellt, Empfindlichkeiten für Analogsticks konfiguriert und sogar Profile für verschiedene Spielgenres speichert. Auch die visuelle Anpassung über RGB-Beleuchtung wird behandelt.