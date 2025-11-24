Nacon Revolution X Unlimited Controller: Special Edition zum Xbox 360-Geburtstag

NACON feiert den Geburtstag der Xbox 360 mit einer Special Edition des Revolution X Unlimited Controllers.

NACON feiert gemeinsam mit Xbox das Jubiläum der Xbox 360 mit einem Revolution X Unlimited-Controller in den legendären Farben der Retro-Konsole. Xbox- und PC-Spieler können diese Anniversary Edition ab sofort vorbestellen.

Der Controller, der hohe Leistung mit einem Design verbindet, das von der legendären Xbox 360-Konsole inspiriert ist, ist vor allem für nostalgische Fans der Xbox 360-Ära gedacht. Der im April 2025 erschienene Revolution X Unlimited, FPS-Controller für Xbox und PC, wurde von der Kritik sowie Spielern gleichermaßen gelobt. Er kann ab sofort in der Anniversary Edition vorbestellt werden, die dem Geist der Konsole treu bleibt.

Der offiziell lizenzierte und für Xbox entwickelte Wireless-Controller vereint Langlebigkeit und Präzision durch die Integration wichtiger Innovationen:

Die Hall-Effekt-Technologie verhindert Joystick-Drift und verbessert so die Lebensdauer des Controllers.

Die kabellose Verbindung mit einem Dongle verhindert jegliche Latenz.

Omron-Mikroschalter sorgen für eine äußerst reaktionsschnelle und präzise Steuerung (Aktionsknöpfe, Trigger, Steuerkreuz).

Der integrierte LCD-Bildschirm für Einstellungen und Anpassungen ermöglicht den Zugriff auf wichtige Informationen, wie z. B. die einfache Programmierung und Navigation zwischen verschiedenen Spielprofilen.

Eine spezielle PC-Anwendung ermöglicht es den Spielern, diese Anpassungen zu optimieren und mehrere Spielprofile zu konfigurieren.

Der Xbox-Controller REVOLUTION X Unlimited Anniversary Edition erscheint am 16. Februar 2026 und kann auf der Seite des Herstellers für 199,99 Euro vorbestellt werden.