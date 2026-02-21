Nacon: Aktienhandel gestoppt – Finanzkrise eskaliert nach Bigben Zahlungsausfall

Der französische Publisher Nacon befindet sich in einer akuten finanziellen Notlage. Das Unternehmen hat bei Euronext Paris die sofortige Aussetzung des Aktienhandels beantragt.
Hintergrund ist eine dramatische Entwicklung bei der Mehrheitsmutter Bigben Interactive, die einen Teil ihrer 43 Millionen Euro schweren Anleiheverpflichtungen nicht bedienen konnte.
Bigbens Zahlungsausfall und die damit verbundene Bankblockade wirken sich nun direkt auf Nacon aus. Das Unternehmen erklärt, dass die eigene Liquiditätslage massiv beeinträchtigt sei und eine schnelle finanzielle Restrukturierung mit den Gläubigern notwendig werde, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Nacon prüft dafür Verfahren unter Aufsicht des Handelsgerichts, die eine geordnete Schuldenumstrukturierung ermöglichen sollen.
Neben dem Handelsstopp der Aktie wurde auch der Liquiditätsvertrag für Nacons Wertpapier ausgesetzt. Die Maßnahme bleibt bestehen, bis das Unternehmen in den kommenden Tagen weitere Informationen veröffentlicht.
Die Lage zeigt, wie eng die wirtschaftliche Stabilität von Nacon an die Finanzkraft der Muttergesellschaft gekoppelt ist – und wie schnell ein Zahlungsausfall an der Spitze die gesamte Unternehmensgruppe ins Wanken bringen kann.
Na ich sehe es ja schon kommen. Endurance Motorsports Series wird dieses Jahr auch nicht kommen. Wrc werden sie auch nicht auf Ketten bekommen. Die anderen Spiele haben sie ja schon völlig in den Sand geworfen
Brennt nur noch überall 💥, hoffentlich bekommen sie die Situation in den Griff.
Es sagt vorallendingen viel über den Markt aus. Egal in welchem Bereich – die Hütte brennt weil niemand mehr Rückschläge verkraften kann.
Liegt ja eher an BigBen als an NAcron.Die haben sich ja anscheinend von Ihrem Gollum spiel desaster erholt
Ändert ja nichts am Ergebnis.
Bigben ist einer der wohl größten Zubehör-Hersteller. Haben die Leute kein Geld mehr, bricht der Teil zwar tendenziell ein, aber meistens sind sie günstiger als die Originale und hält sich dadurch. Klappt das nicht einmal mehr ist es ziemlich übel.
43 Millionen ist aber kein Rückschlag, sondern ein Desaster.Da wurde anscheinend völlig falsch geplant.
Oh das ist bitter 🤯
Wird immer schlimmer.