Nacon: Aktienhandel gestoppt – Finanzkrise eskaliert nach Bigben Zahlungsausfall

Der französische Publisher Nacon befindet sich in einer akuten finanziellen Notlage. Das Unternehmen hat bei Euronext Paris die sofortige Aussetzung des Aktienhandels beantragt.

Hintergrund ist eine dramatische Entwicklung bei der Mehrheitsmutter Bigben Interactive, die einen Teil ihrer 43 Millionen Euro schweren Anleiheverpflichtungen nicht bedienen konnte.

Bigbens Zahlungsausfall und die damit verbundene Bankblockade wirken sich nun direkt auf Nacon aus. Das Unternehmen erklärt, dass die eigene Liquiditätslage massiv beeinträchtigt sei und eine schnelle finanzielle Restrukturierung mit den Gläubigern notwendig werde, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Nacon prüft dafür Verfahren unter Aufsicht des Handelsgerichts, die eine geordnete Schuldenumstrukturierung ermöglichen sollen.

Neben dem Handelsstopp der Aktie wurde auch der Liquiditätsvertrag für Nacons Wertpapier ausgesetzt. Die Maßnahme bleibt bestehen, bis das Unternehmen in den kommenden Tagen weitere Informationen veröffentlicht.

Die Lage zeigt, wie eng die wirtschaftliche Stabilität von Nacon an die Finanzkraft der Muttergesellschaft gekoppelt ist – und wie schnell ein Zahlungsausfall an der Spitze die gesamte Unternehmensgruppe ins Wanken bringen kann.