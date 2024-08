Nacon: Alle Spiele- & Zubehör-Ankündigungen von der Gamescom

Autor:, in / Nacon

Intro

NACON hat auf der gamescom 2024 sein neuestes Portfolio für dieses Jahr präsentiert. Dazu gehörten die Vorstellung des neuesten Zubehörs sowie die Enthüllung des kürzlich angekündigten, offiziell für Xbox lizenzierten Wireless-Controllers: dem Revolution X Unlimited.

NACON stellte außerdem sein neues Line-up vor und hat sich damit das Ziel gesetzt, seine langjährige Erfahrung in der Spieleindustrie zu nutzen und noch mehr hochwertige Spiele und Premium-Zubehör zu veröffentlichen.

So wurde in diesem Jahr insbesondere die neue REVOSIM-Abteilung, die dem SimRacing-Genre gewidmet ist, aber auch ein ebenso vielfältiger wie origineller Katalog geschaffen, unter dem sich einige mit Spannung erwarteten Titel wie Test Drive Unlimited Solar Crown und GreedFall 2: The Dying World befinden.