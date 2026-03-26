Nacon: Bankrott enthüllt: Missmanagement, AI-Irrsinn und tausende Jobs gefährdet

Die französische Spieleschmiede Nacon steht offiziell am Abgrund.

Nachdem das Unternehmen bereits im Februar Insolvenz angemeldet hatte, erhebt nun die Gewerkschaft Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo schwere Vorwürfe gegen die Führung des Publishers.

Laut der Gewerkschaft seien die Studios Spiders, Cyanide, Kylotonn und die Motion-Capture-Firma Nacon Tech durch jahrelanges Missmanagement in eine kritische Lage geraten.

In einer offiziellen Stellungnahme betonte die Gewerkschaft, dass die Unternehmensleitung eine Abneigung gegenüber der Spieleproduktion zeige und diese Haltung zusammen mit ihrer „Inkompetenz“ die Studios aktiv sabotiert habe.

Finanzielle Mittel, die eigentlich Stabilität und sichere Arbeitsplätze gewährleisten sollten, seien vollständig aufgebraucht worden.

Maßnahmen wie das Einfrieren von Einstellungen und Gehaltserhöhungen sowie das vorschnelle Einführen von KI-Technologien hätten die Probleme nur verschärft, so die Gewerkschaft weiter.

Die Pleite Nacons steht zudem im Zusammenhang mit gescheiterten Spieleveröffentlichungen. Titel wie The Lord of the Rings: Gollum und Test Drive Unlimited Solar Crown konnten kommerziell nicht überzeugen, während jüngere Spiele wie GreedFall und das Koop-Hack-and-Slash-Roguelite Ravenswatch zwar gut ankamen, aber offenbar nicht ausreichten, um die finanzielle Schieflage auszugleichen.

Die Gewerkschaft fordert nicht nur den Austausch der Führung, sondern auch verbesserte Arbeitsbedingungen, aktualisierte Werkzeuge und Prozesse sowie eine Strategie gegen den Talentverlust in den Studios.

Der aktuelle Stand betrifft rund 320 Entwickler, die aufgrund der Insolvenzproblematik bei Cyanide, Spiders und Kylotonn teilweise Gehaltsausfälle erlitten haben. Weitere Details sollen im Zuge des laufenden Insolvenzverfahrens am Handelsgericht Lille Métropole folgen.

Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Nacon seine finanziellen Strukturen restrukturieren und die Studios stabilisieren kann – oder ob die französische Spieleszene einen ihrer prominenten Publisher endgültig verliert.