Nacon: Bankrott enthüllt: Missmanagement, AI-Irrsinn und tausende Jobs gefährdet

Die französische Spieleschmiede Nacon steht offiziell am Abgrund.
Nachdem das Unternehmen bereits im Februar Insolvenz angemeldet hatte, erhebt nun die Gewerkschaft Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo schwere Vorwürfe gegen die Führung des Publishers.
Laut der Gewerkschaft seien die Studios Spiders, Cyanide, Kylotonn und die Motion-Capture-Firma Nacon Tech durch jahrelanges Missmanagement in eine kritische Lage geraten.
In einer offiziellen Stellungnahme betonte die Gewerkschaft, dass die Unternehmensleitung eine Abneigung gegenüber der Spieleproduktion zeige und diese Haltung zusammen mit ihrer „Inkompetenz“ die Studios aktiv sabotiert habe.
Finanzielle Mittel, die eigentlich Stabilität und sichere Arbeitsplätze gewährleisten sollten, seien vollständig aufgebraucht worden.
Maßnahmen wie das Einfrieren von Einstellungen und Gehaltserhöhungen sowie das vorschnelle Einführen von KI-Technologien hätten die Probleme nur verschärft, so die Gewerkschaft weiter.
Die Pleite Nacons steht zudem im Zusammenhang mit gescheiterten Spieleveröffentlichungen. Titel wie The Lord of the Rings: Gollum und Test Drive Unlimited Solar Crown konnten kommerziell nicht überzeugen, während jüngere Spiele wie GreedFall und das Koop-Hack-and-Slash-Roguelite Ravenswatch zwar gut ankamen, aber offenbar nicht ausreichten, um die finanzielle Schieflage auszugleichen.
Die Gewerkschaft fordert nicht nur den Austausch der Führung, sondern auch verbesserte Arbeitsbedingungen, aktualisierte Werkzeuge und Prozesse sowie eine Strategie gegen den Talentverlust in den Studios.
Der aktuelle Stand betrifft rund 320 Entwickler, die aufgrund der Insolvenzproblematik bei Cyanide, Spiders und Kylotonn teilweise Gehaltsausfälle erlitten haben. Weitere Details sollen im Zuge des laufenden Insolvenzverfahrens am Handelsgericht Lille Métropole folgen.
Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Nacon seine finanziellen Strukturen restrukturieren und die Studios stabilisieren kann – oder ob die französische Spieleszene einen ihrer prominenten Publisher endgültig verliert.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das mit der KI wird noch sehr vielen auf die Füße fallen….
Viele investieren in KI und wissen garnicht wie man diese überhaupt richtig einsetzten könnte.
Das Management denkt zu oft nur KI = weniger Mitarbeiter= weniger kosten…..
Ja eben, unbezahlte Überstunden (selbst erlebt) reichen denen als Tricks auch nicht.
Da müssen gleich ganze Leute entfernt werden.
Und wenn ki mal n bug hat wirds eines Jahres ne ki für die ki zur Reparatur geben 😂
Puh, das ist ja scheiße.
Den Revolution X Controller hab ich sogar mal ins Auge gefasst, hat ja in Tests gut abgeschnitten.
Der Controller macht einen gescheiten Eindruck. 🤷🏻♂️
Schau Dir mal den Victrix Pro BFG Reloaded Wireless oder den GameSir G7 Pro Wireless an …
Ich hab hier bei XD zwischenzeitlich den Elite 2 gewonnen.
Mein erster nicht Standard Controller.
Haptik usw top.
Aber was mich mega enttäuscht hat, die Paddles sind keine zusätzlichen Tasten, sondern ich kann sie nur mit bestehenden belegen.
Das war eigentlich immer mein Hauptgrund mir mal evtl einen zuzulegen.
Spiele wie FH oder MW erfordern einfach mindestens zwei Tasten mehr.
Glückwunsch zum Gewinn. Lange soll er Dir halten …
Das mit den Paddles gilt leider für alle Xbox Controller mit solchen.
Danke. Ja, die Langlebigkeit soll ja eher schlecht sein. Schaun ma mal…
Find ich echt mega doof dass das nicht geht, das kann ja nicht so schwer sein.
Ich hab Angst um die WRC Serie. Gibt es so gut wie keine neuen Rally Games, zuerst musste EA unbedingt die Lizenz haben, hat wenig damit gemacht und dann hatte ich Hoffnung es geht weiter als es zurück an Bigben/Nacon ging.
„Abneigung gegenüber der Spieleproduktion zeige“ 🤦🏻♂️
Dafür besonders viel Zuneigung zum Geld empfinden 🤑.
Schade, schade.
„…dass die Unternehmensleitung eine Abneigung gegenüber der Spieleproduktion zeige und diese Haltung zusammen mit ihrer „Inkompetenz“ die Studios aktiv sabotiert habe.“ – Ich musste das 2x lesen, um es zu glauben.
Eine Firma, für die Gaming und -Zubehör die Lebensgrundlage ist. Wie dumm kann man eigentlich sein?
Bitter, aber da werden noch einige Probleme bekommen, nicht nur da kriegt es sondern in ganz vielen Branchen. Wenn die Kriegstreiber so weiter machen wird das net besser
es geht rund in der Gamingbranche.. man könnt meinen, so fühlt sich Wäsche in der Waschmaschine 😉
Mir tun die Leute die ihren Job verlieren leid.
Oh, das ist nicht gut. Die haben ein paar gute Marken und Hardware im Portfolio.