Nacon: Bigben Week 2024 enthüllt Line-Up und mehr

Die 7. Ausgabe der Bigben Week hat diese Woche in Paris stattgefunden. Journalist und internationale Partner waren eingeladen, die exklusiven Neuheiten des zukünftigen NACON-Katalogs für Spiele und Zubehör zu entdecken. Die Design- und Entwicklungsteams sowie -studios waren ebenfalls vor Ort, um mit den Anwesenden über ihre neuesten Projekte zu sprechen.

NACON gab die Gründung einer neuen Abteilung bekannt, die dem SimRacing gewidmet ist. Sie wurde auf der Bigben Week präsentiert und stützt sich auf die Fähigkeiten, die das Studio KT Racing in über zehn Jahren Tätigkeit erworben hat, sowie auf die NACON-Ingenieure, die das hochwertige und innovative Zubehör der Marke entwerfen, und die einen natürlichen Schritt in der Entwicklung des Know-Hows des Unternehmens darstellt.

Anlässlich der Gründung der neuen Racing-Abteilung hat NACON die REVOSIM-Reihe vorgestellt, eine Premium-Marke, die bereits eine wichtige Neuheit enthält: das erste Lenkrad des Herstellers.

Der Prototyp, der mit einem Direct Drive-Motor, einem GT-Lenkrad und einem Pedalsatz mit Kraftmessdose ausgestattet ist, wurde exklusiv auf der Bigben Week in einem mit haptischen D-BOX-Aktoren ausgestatteten Simulator vorgestellt. REVOSIM wird in den kommenden Monaten weiterentwickelt und bereits von einer mobilen Anwendung begleitet, mit der die Spieler ihr Erlebnis individuell gestalten können. Das neue REVOSIM-Lenkrad stellt eine technologische Verbindung von Reaktivität, Präzision und Qualität dar. Weitere Einzelheiten werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Das Rennspiel Test Drive Unlimited Solar Crown, das Autofans mit außergewöhnlichen Fahrzeugen auf den Straßen von Hongkong Island im Maßstab 1:1 fahren lässt, hat jetzt einen Veröffentlichungstermin. Das Spiel wird ab dem 12. September 2024 erhältlich sein und geht ab dem 5. September 2024 in den Early Access für alle, die es vorbestellt haben.

Anlässlich der Ankündigung der Veröffentlichung und des Beginns der Vorbestellungen wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Auch in diesem Jahr bot die Bigben Week den Besucher die Premiere mehrerer Spiele, insbesondere GreedFall II: The Dying World, eines der meist-erwarteten Spiele im Katalog 2024.

as Gameplay des Spiels, das in der Welt des ersten Teils der Serie angesiedelt ist, bietet eine beeindruckende Entscheidungsfreiheit, eine umfangreiche Geschichte sowie ein neu gestaltetes, taktischeres und strategischeres Kampfsystem. Der Early Access-Zugang zum Spiel wird im Sommer 2024 auf PC (Steam) verfügbar sein. Zwei neue Trailer sind bereits jetzt verfügbar.

Die 7. Bigben-Week hatte mit den neuen Radsportspielen Tour de France 2024 und Pro Cycling Manager 2024 sowie mit Rugby 24, das zum ersten Mal vorgestellt wurde, und TIEBREAK: Official game of ATP and WTA, auch etwas für Sportfans zu bieten. Letzteres ist bereits im Early Access verfügbar und wird bei Veröffentlichung die ATP- und WTA-Saisons sowie den kompletten bestehenden Kader mit Novak Djokovic und Coco Gauff enthalten. Das Spiel wird ab dem 22. August 2024 für PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein.

Für Tour de France 2024 wurde der neue Multiplayer-Modus vorgestellt. Der lang erwartete Criterium-Modus ermöglicht es sechs Spieler, die jeweils zwei Radfahrer steuern, während einer Etappe gegeneinander anzutreten. Die Regeln sind einfach: Wer zuerst ins Ziel kommt, gewinnt das Rennen. Allerdings gibt es noch eine weitere Besonderheit: Die Bedingungen zwischen den einzelnen Rennen ändern sich jedes Mal.

Zu Beginn des Spiels werden zufällig verschiedene Einstellungen gewählt, um unterschiedliche Bedingungen zu schaffen, an die sich die Spieler jedes Mal anpassen müssen. Nach der Wahl der Etappe (die zufällig aus allen verfügbaren Etappen außer Zeitfahren ausgewählt wird) wählt das Spiel eine Distanz und die Art des Teams, das die Spieler steuern müssen. Auch weitere Einstellungen können vom Spiel geändert werden. Diese Zufälligkeit schafft eine Vielzahl von Situationen, die man verstehen und einschätzen muss, wenn man die Oberhand gewinnen und am schnellsten die Ziellinie überqueren will.

Tour de France 2024 wird ab dem 6. Juni 2024 für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.

Für eine Community von über 500.000 Spieler stellte die Bigben Week auch Fall of Avalon vor, das dritte Kapitel von Ravenswatch. Es bietet eine neue Karte, neue Gegnertypen und neue Spielmöglichkeiten, einschließlich anpassbarer Herausforderungen. In diesem kooperativen Roguelite, das bereits im Early Access

verfügbar ist, schlüpfen Spielende in die Rolle eines von acht Held, die von Märchen und Legenden inspiriert sind, und kämpfen allein oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielenden gegen den Alptraum. Das Spiel wird noch in diesem Jahr veröffentlicht.

Ambulance Life: A Paramedic Simulator, ein neues Spiel der Life-Reihe, wurde in Paris zum ersten Mal vorgestellt. In der Rolle eines Rettungssanitäters besteht der Alltag der Spieler darin, Verletzte zu behandeln, Erste Hilfe zu leisten und sich auf die Schwere der verschiedenen Situationen einzustellen. Das Spiel des deutschen Studios Aesir Interactive wird im Jahr 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.

Im Rahmen der Bigben Week wurde zudem eine weitere Ergänzung der Reihe namens Architect Life: A House Design Simulator vorgestellt. In diesem Spiel, das gemeinsam mit dem Studio Shine Research entsteht, übernehmen die Spieler die Leitung eines Architekturbüros, das Traumhäuser entwirft und baut. Das Spiel wird im Jahr 2025 für PC, Playstation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich sein.

In Architect Life können die Spielenden ihrer Kreativität freien Lauf lassen und entwerfen, was sie wollen. Mit einem fortschrittlichen und benutzerfreundlichen Konstruktionswerkzeug erschaffen sie im Sandkastenmodus jedes Haus, das sie sich vorstellen können, oder entwickeln im Karrieremodus ihr Architekturbüro, indem sie die Träume ihrer Kund zum Leben erwecken.

Dank der vielen Optionen und der großen Auswahl, wird jedes Projekt individuell verschieden sein, egal ob es sich um die Gestaltung eines Hauses, der Inneneinrichtung oder die Verschönerung des Außenbereichs handelt. Bei jedem Schritt können Spielende eine virtuelle Besichtigung einrichten, um sicherzustellen, dass das Projekt nach der Fertigstellung den Vorgaben entspricht und dabei neue Fähigkeiten freischalten.

Außerdem wurde ein neues Spiel für Kinder und Familien in den Katalog aufgenommen: In Cat Rescue Story renovieren die Spieler ein Tierheim, nehmen niedliche Katzen auf, kümmern sich um sie und finden ein liebevolles Zuhause für sie. Das Spiel wurde beim Deutschen Computerspielepreis 2024 als „Bestes Mobile Game“ ausgezeichnet und wird am 26. September für Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Playstation 5 und Playstation 4 veröffentlicht.

NACON hat sein Zubehör-Sortiment um weitere neue Artikel erweitert, die während der 7. Bigben Week präsentiert wurden.

Nach dem Erfolg der Gaming-Headsets der PRO-Serie stellt die Marke RIG ihr neuestes Modell vor: das RIG 900 MAX, ein ultraleichtes, kabelloses Premium-Headset mit verstärktem Stahlbügel. Es ist mit Wireless- und Bluetooth-Technologie ausgestattet und wird mit einer Aufbewahrungs- und Ladestation geliefert.

Die Farbvielfalt der Flaggschiff-Modelle der RIG-Gaming-Reihe in kabelgebundener (300 PRO Cosmic Purple, 300 PRO Galaxy Purple, 300 PRO Acid Camo) und kabelloser Ausführung (600 PRO White und 600 PRO Acid Camo) wurde ebenfalls vorgestellt.

NACONs Familie offizieller Peripheriegeräte für die Xbox Series X|S und Xbox One, die 2021 auf den Markt gebracht wurde, hat sowohl in Europa als auch in Nordamerika großen Erfolg gehabt. Nach dem Erfolg des Evol-X, der für seine Leistung, seinen Komfort und seine Benutzerfreundlichkeit gelobt wurde, präsentierte NACON während der Bigben Week sein gesamtes Xbox-kompatibles Sortiment, das in den kommenden Monaten noch weiter entwickelt wird.