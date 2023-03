Nacon: Das waren die Highlights der Connect 2023

NACON hat im Rahmen der NACON Connect eine Vielzahl von Ankündigungen, neuen Informationen und Gameplay-Material zu insgesamt 16 Titeln aus dem diesjährigen Spielkatalog präsentiert. Darunter waren eine Reihe an Sport- und Rennspielen sowie mehrere Action-Adventures.

Bei der NACON Connect-Konferenz wurde gezeigt, was die Fans von mehreren kommenden Titeln erwarten können. Für viele der auf der letzten NACON Connect angekündigten Titel wurde zum ersten Mal Gameplay gezeigt, darunter Ravenswatch, das am 6. April in den Early Access geht, Gangs of Sherwood mit seinem actionreichen Gameplay und RoboCop: Rogue City, das sowohl seine investigative Seite als auch das FPS-Gameplay präsentierte.

Außerdem wurden mehrere Ankündigungen zu Sportspielen sowie neue Details zum Veröffentlichungsdatum des psychologischen Horrorspiels Ad Infinitum geteilt.

Neben der NACON Connect hat NACON heute auch vier Titel veröffentlicht: Clash: Artifacts of Chaos und Transport Fever 2: Console Edition, sowie die Nintendo Switch-Versionen von Session: Skate Sim und Train Life: A Railway Simulator.

Spiele der NACON Connect 2023

Vier neu angekündigte Sportspiele

Tour de France 2023 (Cyanide Studio): 08. Juni 2023 Pro Cycling Manager 2023 (Cyanide Studios): 08. Juni 2023 Rugby 24 (Big Ant Studio): 07. September 2023 Tiebreak: Official Game of the ATP|WTA (Big Ant Studios): 2023

Vier Spiele-Releases

Clash: Artifacts of Chaos (ACE Team Studio): veröffentlicht – Launch-Trailer

Transport Fever 2: Console Edition (Urban Games): veröffentlicht – Launch-Trailer

Session: Skate Sim (Crea-ture Studios): veröffentlicht – Launch-Trailer

Train Life: A Railway Simulator (Simteract): veröffentlicht – Launch-Trailer

Neues Gameplay-Material

Der Herr der Ringe: Gollum (Daedalic): 2023 – Gameplay-Trailer

Ad Infinitum (Hekate): September 2023 – Gameplay-Trailer

RoboCop: Rogue City (Teyon): September 2023 – Gameplay-Trailer

Gangs of Sherwood (Appeal Studios): Herbst 2023 – Gameplay-Trailer

Ravenswatch (Passtech Games): Early Access: 06. April 2023 – Gameplay-Trailer

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (NACON Studio Milan): März 2023 – Gameplay-Trailer

War Hospital (Brave Lamb): 31. August 2023 – Gameplay-Trailer

Hier können die Ankündigungen des Events nachträglich in der Aufzeichnung angesehen werden: