Nacon: Drei Spiele auf einen Schlag präsentiert

Im Rahmen der Future Games Show, wurden insgesamt drei NACON-Titel in den Vordergrund gestellt, darunter Styx: Blade of Greed, das erstmals im März 2025 während NACON Connect enthüllt wurde und einen neuen Gameplay-Trailer präsentierte.

In diesem bewegt sich der finstere und humorvolle Master of Stealth durch weitläufige, vertikale Umgebungen auf der Suche nach der seltenen Ressource Quarz bewegt.

Den Trailer gibt es hier zu sehen:

Ebenfalls auf der Future Games Show mit einem neuen Story-Trailer, wurde das kommende Action-Adventure Hell is Us präsentiert, das in seiner finalen Version für PS5 und PC am NACON-Stand gezeigt wurde.

In Hell is Us übernehmen Spielende die Rolle von Remi, der sich auf eine Reise begibt, seine Herkunft in Hadea zu ergründen, einem von Bürgerkrieg zerrissenen Land. Auf seinem Weg muss er sich einer mysteriösen Katastrophe stellen, die für das Auftreten seltsamer und tödlicher Kreaturen verantwortlich ist. Ausgestattet mit speziell geschmiedeten Waffen muss Remi lernen, diese Monster zu besiegen und seine Ausrüstung optimal einzusetzen.

Hell is Us erscheint am 04. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store). Eine Demoversion ist derzeit auf allen Plattformen verfügbar.

Den Trailer gibt es hier zu sehen:

Das Spiel ist vollständig für AMD-CPUs und -GPUs optimiert. FSR 4 ist auf AMD Radeon RX 9000 Series-Grafikkarten verfügbar, unterstützt aber auch FSR 3 für Spielende, die noch nicht auf eine 9000er-GPU aufgerüstet haben. Hell is Us wird zudem ab Veröffentlichung auf GeForce NOW verfügbar sein, sodass Besitzende des Spiels es auf nahezu jedem modernen Gerät mit schneller Internetverbindung spielen können.

Das dritte, während der Future Games Show präsentierte NACON-Spiel war Edge of Memories, ein neues in Frankreich entwickeltes JRPG. Dafür wurde ein Gameplay-Trailer enthüllt und das Spiel erstmals in einer anspielbaren Version auch am NACON-Stand gezeigt. Entwickelt von Midgar Studio in Zusammenarbeit mit renommierten Genre-Künstlern wie Yasunori Mitsuda und Emi Evans, nimmt das Game Spielende mit auf eine Reise über den Kontinent Avaris, der von einem schrecklichen Leiden heimgesucht wird.

Spielende führen Eline, eine mutige junge Heldin, zusammen mit ihren Verbündeten Kanta und Ysoris, während sie versuchen, das Schicksal ihrer Welt zu ändern. Mit Echtzeitkämpfen, die es erlauben, spektakuläre Kombos durch Abwechslung von leichten und schweren Angriffen aneinanderzureihen, ist Edge of Memories für 2026 auf PC und Konsolen geplant.

Den Trailer gibt es hier zu sehen: