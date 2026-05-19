Nacon: Große Umstrukturierung mit Studio-Schließungen bestätigt

NACON startet umfassende Reorganisation mit Auswirkungen auf mehrere Studios.

Der Publisher Bigben Interactive hat eine umfassende Umstrukturierung innerhalb seiner Tochtergesellschaft NACON bestätigt. Ziel der Maßnahme ist eine stärkere Fokussierung auf höherwertige Geschäftsbereiche.

Im Zuge der Neuorganisation wurden mehrere Studios direkt betroffen. Spiders sowie Nacon Tech wurden geschlossen. Gleichzeitig sollen Cyanide und Kylotonn im Rahmen der Neuausrichtung restrukturiert werden.

Die Maßnahmen sind Teil einer strategischen Neupositionierung, mit der NACON seine Entwicklungsaktivitäten stärker auf profitablere und skalierbare Bereiche ausrichten will.

Weitere Details zu möglichen Auswirkungen auf konkrete Projekte oder Mitarbeiterzahlen wurden bislang nicht genannt.