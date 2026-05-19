Nacon: Große Umstrukturierung mit Studio-Schließungen bestätigt

Der Publisher Bigben Interactive hat eine umfassende Umstrukturierung innerhalb seiner Tochtergesellschaft NACON bestätigt. Ziel der Maßnahme ist eine stärkere Fokussierung auf höherwertige Geschäftsbereiche.
Im Zuge der Neuorganisation wurden mehrere Studios direkt betroffen. Spiders sowie Nacon Tech wurden geschlossen. Gleichzeitig sollen Cyanide und Kylotonn im Rahmen der Neuausrichtung restrukturiert werden.
Die Maßnahmen sind Teil einer strategischen Neupositionierung, mit der NACON seine Entwicklungsaktivitäten stärker auf profitablere und skalierbare Bereiche ausrichten will.
Weitere Details zu möglichen Auswirkungen auf konkrete Projekte oder Mitarbeiterzahlen wurden bislang nicht genannt.
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7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freundlich gemeintes Feedback: Als kleine Bonus-Info könnte man noch angeben, welche Spiele diese Studios hervorgebracht haben 🙂
Das RoboCop Spiel, oder ?
Ich glaube dann kaufe ich heute besser noch Unfinished Business 😬
Hmmm, darum wahrscheinlich auch der große Sale. Naja, vielleicht gelingt die sog. Neupositionierung ja tatsächlich…
Dass eins der besten AA studios geschlossen wird….. lieber paar Vorstände entlassen.
Dass Spiders kurz nach Greedfall 2 geschlossen wurde, macht mich echt traurig.
Aber auch Cyanide hat einige gute Spiele auf Lager
Finde es auch traurig, ich hoffe sie bekommen die Situation in den Griff und müssen nicht noch mehr Studios dicht machen.
Dann dürften sich die eigenen Controller aber auch nicht sehr gut verkaufen. Schade ist es wie bei jedem Studio.