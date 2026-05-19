Nacon: Große Umstrukturierung mit Studio-Schließungen bestätigt

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NACON startet umfassende Reorganisation mit Auswirkungen auf mehrere Studios.

Der Publisher Bigben Interactive hat eine umfassende Umstrukturierung innerhalb seiner Tochtergesellschaft NACON bestätigt. Ziel der Maßnahme ist eine stärkere Fokussierung auf höherwertige Geschäftsbereiche.

Im Zuge der Neuorganisation wurden mehrere Studios direkt betroffen. Spiders sowie Nacon Tech wurden geschlossen. Gleichzeitig sollen Cyanide und Kylotonn im Rahmen der Neuausrichtung restrukturiert werden.

Die Maßnahmen sind Teil einer strategischen Neupositionierung, mit der NACON seine Entwicklungsaktivitäten stärker auf profitablere und skalierbare Bereiche ausrichten will.

Weitere Details zu möglichen Auswirkungen auf konkrete Projekte oder Mitarbeiterzahlen wurden bislang nicht genannt.

Quelle
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7 Kommentare Added

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  1. I Legend l 41025 XP Hooligan Krauler | 19.05.2026 - 15:21 Uhr

    Freundlich gemeintes Feedback: Als kleine Bonus-Info könnte man noch angeben, welche Spiele diese Studios hervorgebracht haben 🙂

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  2. Erra 22545 XP Nasenbohrer Level 2 | 19.05.2026 - 15:27 Uhr

    Hmmm, darum wahrscheinlich auch der große Sale. Naja, vielleicht gelingt die sog. Neupositionierung ja tatsächlich…

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  3. Drakeline6 216555 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.05.2026 - 15:29 Uhr

    Dass eins der besten AA studios geschlossen wird….. lieber paar Vorstände entlassen.

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  4. DrFreaK666 271210 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.05.2026 - 15:37 Uhr

    Dass Spiders kurz nach Greedfall 2 geschlossen wurde, macht mich echt traurig.
    Aber auch Cyanide hat einige gute Spiele auf Lager

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  5. Katanameister 430500 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 19.05.2026 - 17:49 Uhr

    Finde es auch traurig, ich hoffe sie bekommen die Situation in den Griff und müssen nicht noch mehr Studios dicht machen.

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  6. Lord Hektor 387870 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 19.05.2026 - 17:52 Uhr

    Dann dürften sich die eigenen Controller aber auch nicht sehr gut verkaufen. Schade ist es wie bei jedem Studio.

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