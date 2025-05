Nacon: Kommende Spiele in Paris vorgestellt

Nacon hat kommende Spiele auf der Bigben-Woche vorgestellt, darunter Hell is Us, Edge of Memories und Endurance Motorsport Series.

Die 8. Bigben-Woche hat am 19. Mai im Herzen von Paris begonnen. Besucher konnten einen exklusiven Blick auf den NACON-Katalog der kommenden Spiele werfen.

In Anwesenheit der Studios, Design- und Entwicklungsteams können die Besucher die zahlreichen Projekte, die für die kommenden Monate geplant sind, im Detail erkunden.

Hell is Us

Auch in diesem Jahr bietet die Bigben Week den Besuchern wieder die Möglichkeit, mehrere Spiele vor ihrer offiziellen Veröffentlichung auszuprobieren.

Zu den Spielen gehört Hell is Us, ein ehrgeiziges Projekt des Studios Rogue Factor, das die Spieler zu einer einzigartigen Erfahrung einlädt, bei der Kampf und Erkundung miteinander kombiniert werden, untermauert durch eine Designphilosophie, die als Player-Plattering bekannt ist.

Dieses Action-Adventure taucht die Spieler in eine mysteriöse Geschichte ein, die in einem Land inmitten eines zerstörerischen Bürgerkriegs spielt. Ohne Karten oder Questmarker fordert Hell is Us den Spieler heraus, seinen Sinnen und Instinkten zu folgen, um seine eigenen Entdeckungen zu machen.

Hell is Us wird am 4. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.

Robocop: Rogue City – Unfinished Business

Es ist nicht das einzige mit Spannung erwartete Projekt, das dieses Jahr vorgestellt wird. Nachdem er die Fans mit Rogue City im Jahr 2023 überzeugt hat, kehrt Robocop in Robocop: Rogue City – Unfinished Business zurück.

In diesem neuen, eigenständigen Abenteuer können die Spieler neue Verbrecher bekämpfen, neue Waffen einsetzen, verheerende Finishing-Moves ausführen und zum ersten Mal in einem Videospiel als Alex Murphy spielen.

Robocop: Rogue City – Unfinished Business wird am 17. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Edge of Memories und Dragonkin: The Banished

Schließlich wurde den JRPG-Fans auch Edge of Memories, die neueste Kreation von Midgar Studio, vorgestellt.

Dieses neue Abenteuer in der Welt von Heryon, das in Zusammenarbeit mit renommierten Künstlern des Genres wie Yasunori Mitsuda und Emi Evans entwickelt wurde, enthüllt ein farbenfrohes Universum, eine düstere Handlung und ein dynamisches Echtzeit-Kampfsystem.

Edge of Memories wird im Herbst 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.

Im Early Access auf Steam konnten die Spieler das erste große Update für Dragonkin: The Banished entdecken. Diese Erweiterungen verbessern das Spielerlebnis in diesem Hack’N’Slash, einschließlich eines verbesserten Endspiels und der neuen Nurorgartt-Zone.

Architect Life

Im Bereich der Simulationen präsentierte NACON die endgültige Version von Architect Life, seinem ersten Spiel, das sich mit dem Beruf des Architekten beschäftigt.

Als Leiter ihres eigenen Büros entwerfen und bauen die Spieler im Karrieremodus die Traumhäuser ihrer Kunden oder lassen ihrer Kreativität im freien Modus freien Lauf.

Architect Life wird am 19. Juni 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Tour de France 2025 und Pro Cycling Manager 25

Sportbegeisterte sahen die Neuauflagen der Must-Haves Tour de France 2025 und Pro Cycling Manager 25. Diese Genre-Benchmarks markieren einen Wendepunkt in diesem Jahr mit der Einführung der Unreal Engine 5, einem technischen Fortschritt, der eine noch nie dagewesene Immersion verspricht.

Zusätzlich zu dieser grafischen Weiterentwicklung führen beide Titel eine Reihe neuer Features ein, wie zum Beispiel das Sponsorensystem für Pro Cycling Manager 25 und das Tanksystem für Tour de France 2025. Beide Titel werden ab dem 5. Juni 2025 erhältlich sein.

TIEBREAK+

Und schließlich nutzte TIEBREAK+, das offizielle Spiel der ATP und WTA, die Bigben-Woche, um zur Freude der Tennisfans die ersten Bilder für Nintendo Switch zu enthüllen.

Endurance Motorsport Series und RENNSPORT

NACON setzt sein Engagement für Rennspiele mit der Präsentation von zwei neuen Titeln fort.

Endurance Motorsport Series, entwickelt von KT racing, lässt den Spieler als Fahrer und/oder Renningenieur in die Welt der Langstreckenrennen eintauchen.

Teamstrategie, Entscheidungsfindung und Rennmanagement stehen dabei im Mittelpunkt des Gameplays.

Die Veröffentlichung ist für Herbst 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox geplant.

Ein weiterer mit Spannung erwarteter Titel: RENNSPORT, entwickelt von Competition Company & Teyon.

Das Spiel ist eine hochmoderne Simulation für den E-Sport und besticht durch seine technisch anspruchsvolle, realistische Fahrphysik und sein präzises Gameplay.

Der Titel wird im September 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.