Nacon: Mega‑Jahr 2026 angekündigt: Neue Games, neue Hardware und mehr

Nach einem Rekordjahr 2025: NACON startet 2026 mit neuer Hardware, großen Games und frischen Highlights durch!

NACON blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück und richtet den Fokus gleichzeitig auf ein starkes Jahr 2026.

Das Unternehmen hebt hervor, dass die Community maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat. Im Bereich der NACON Video Games prägten mehrere große Projekte das Jahr.

Dazu gehörten das Action‑Adventure Hell is Us, die eigenständige Erweiterung RoboCop: Rogue City – Unfinished Business, der kontinuierliche Weg zur Veröffentlichung von Test Drive Unlimited Solar Crown sowie das wachsende Interesse an Ravenswatch. Diese Titel sorgten für hohe Aufmerksamkeit und prägten das Gaming‑Jahr für viele Spieler.

Auch im Bereich NACON Accessories war 2025 ein besonders intensives Jahr. Das Unternehmen verweist auf mehrere Höhepunkte, darunter den vielbeachteten Auftritt von Mister Crimson bei Evo France 2025, der mit einem beeindruckenden Comeback für Aufsehen sorgte.

Zusätzlich erschienen neue Produkte wie der Revolution X Unlimited Controller und das RIG R5 Headset, die das Zubehörportfolio erweiterten. Ein weiteres Highlight war ein öffentlichkeitswirksames Treffen zwischen Lachlan von PWR und Formel‑1‑Weltmeister Max Verstappen, das in der Gaming‑ und Esports‑Szene große Aufmerksamkeit erzeugte.

Für 2026 kündigt NACON bereits die RXU Anniversary Edition an, die das Zubehörsortiment weiter ausbauen wird. Das Unternehmen deutet zudem an, dass dies nur der Anfang weiterer Ankündigungen und Projekte ist. Spieler können sich auf ein Jahr voller neuer Gaming‑Inhalte, Hardware‑Neuheiten und weiterer Überraschungen freuen, die NACON im Laufe des Jahres vorstellen wird.