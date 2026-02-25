Nacon: Publisher beantragt Insolvenzverfahren

Der französische Publisher Nacon steht offiziell vor der Insolvenz. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es beim zuständigen Gericht eine „déclaration de cessation des paiements“ eingereicht – also die formelle Feststellung, dass fällige Verbindlichkeiten nicht mehr bedient werden können. Gleichzeitig beantragt Nacon die Eröffnung eines gerichtlichen Reorganisationsverfahrens („redressement judiciaire“), um das Unternehmen unter Aufsicht des Gerichts zu stabilisieren.

Der Auslöser liegt nicht allein bei Nacon selbst, sondern vor allem bei der finanziellen Schieflage des Mehrheitsaktionärs Bigben Interactive. Dessen Bankenpool verweigerte kurzfristig die erwartete Teilrückzahlung eines Anleihedarlehens. Diese Entscheidung traf Bigben – und damit auch Nacon – mitten in laufenden Investitionszyklen, die in der Spielebranche traditionell lang und kapitalintensiv sind. Nacon betont, dass die Liquiditätssituation ohne eine schnelle Restrukturierung nicht ausreiche, um den Geschäftsbetrieb fortzuführen.

Das Unternehmen beschreibt das Ziel des Verfahrens klar: den Fortbestand sichern, Arbeitsplätze schützen und in einem geordneten Rahmen mit Gläubigern verhandeln. Während der gerichtlichen Reorganisation kann Nacon seine Geschäfte weiterführen, Schulden neu strukturieren und einen tragfähigen Fortführungsplan entwickeln. Die Arbeitnehmervertretungen wurden bereits am 24. Februar 2026 informiert.

Eine gerichtliche Anhörung wird Anfang März erwartet. Bis dahin bleibt der Handel der Nacon‑Aktie ausgesetzt – eine Maßnahme, die bereits am 20. Februar angekündigt wurde und angesichts der unklaren Zukunft des Unternehmens bestehen bleibt.

Nacon will den Markt laufend über die nächsten Schritte informieren.