Nacon: REVO X Controller-Reihe für Xbox enthüllt

Nacon präsentiert neue REVO X Controller-Reihe für Xbox und PC mit drei leistungsstarken Modellen.

Mit der neuen REVO X Controller-Reihe erweitert Nacon sein Zubehör-Portfolio für Xbox und PC und stellt drei neue Modelle vor, die unterschiedliche Ansprüche von Gelegenheitsspielern bis hin zum kompetitiven E-Sport bedienen sollen.

Die Serie wird offiziell als „Designed for Xbox“ geführt und legt den Fokus auf Präzision, Reaktionsgeschwindigkeit und individuell abgestimmte Steuerungsmöglichkeiten. Ziel ist es, Spielern je nach Anspruch passende Hardware-Optionen zu bieten.

Der REVO X bildet dabei das Einstiegsmodell und konzentriert sich auf die grundlegenden Performance-Features für ein solides Spielerlebnis. Darüber positioniert sich der REVO X Pro, der auf höhere Präzision und schnellere Reaktionszeiten ausgelegt ist und sich vor allem an ambitionierte Spieler richtet.

Als Spitzenmodell der Reihe fungiert der REVO X Max, der als leistungsstärkste Variante für den kompetitiven Einsatz entwickelt wurde und als besonders präzises Eingabegerät für anspruchsvolle Spielsituationen beworben wird.

Mit der neuen Controller-Serie zielt Nacon klar auf den wachsenden Markt für hochwertiges Gaming-Zubehör auf Xbox und PC und erweitert damit das Angebot im Premium-Segment.