Nacon: Revosim Xbox-Kompatibilität angekündigt

NACON kündigt Xbox-Kompatibilität an und bringt Revosim-Produkte für die Microsoft-Konsole auf den Markt.

NACON stellt als Lizenznehmer von Xbox eine neue Reihe von Revosim-Rennsimulationsprodukten für Xbox vor.

In Kürze werden neue Peripheriegeräte erhältlich sein, die vollständig mit den Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S kompatibel sind. Damit setzt NACON seine Mission fort, Rennsportbegeisterten ein noch intensiveres Erlebnis und noch mehr Leistung zu bieten.

Diese Ankündigung erfolgt nur wenige Wochen nach der erfolgreichen Markteinführung des RS Pure, dem ersten Direct-Drive-Modell von Revosim für den PC. Die 9-Nm-Basis wird mit einem 100-kg-Load-Cell-Pedalsatz und einem anpassbaren Lenkrad geliefert und bildet damit die Grundlage für ein modulares, zugängliches und leistungsstarkes Ökosystem.

Zukünftige Revosim Xbox-Produkte werden vollständig in das restliche Ökosystem integriert sein und mit den bereits angekündigten Add-ons kompatibel sein: RS Pure Loadcell Handbremse, RS Pure Hybrid-Getriebe, RS Pure Kupplungspedal.

„Das gesamte Revosim-Team ist sehr stolz darauf, bald ein neues umfassendes Ökosystem für Xbox-Konsolenbenutzer anbieten zu können. Diese Zusammenarbeit spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, Spielenden ein noch intensiveres, realistischeres und unterhaltsameres Erlebnis zu bieten. Als Sim-Racing-Enthusiasten entwickeln wir jedes Produkt mit Präzision und Liebe zum Detail, um ein Erlebnis zu schaffen, das die Empfindungen des Rennsports originalgetreu nachbildet. Mit Revosim stärkt NACON seine strategische Position an der Schnittstelle zwischen der Entwicklung von Rennspielen und der Herstellung von Sim-Racing-Hardware und bietet jedem Sim-Racer ein hohes Maß an Immersion und Rennsportbegeisterung – egal, ob er auf höchstem Niveau antritt oder einfach nur die Leidenschaft für diesen Sport teilt.“ – Sébastien Waxin, Leiter der Rennsportabteilung bei NACON.

Details zu technischen Spezifikationen, Preis und Erscheinungsdatum werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.