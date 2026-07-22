Nacon: Schreibt Vermögenswerte in Höhe von 342,9 Millionen Euro ab

Nach einer Abschreibung über 342,9 Millionen Euro schließt NACON Studios und rechnet mit weiteren Stellenstreichungen.

NACON hat im aktuellen Geschäftsbericht eine außerordentliche Wertberichtigung auf seine Vermögenswerte in Höhe von 342,9 Millionen Euro vorgenommen. Die Abschreibung umfasst sämtliche Sachanlagen sowie immaterielle Vermögenswerte einschließlich des Goodwills und übersteigt den zuletzt erzielten Jahresumsatz des Unternehmens deutlich.

Zum 31. März 2026 belief sich die Nettoverschuldung des Publishers auf 120,4 Millionen Euro.

Drei Studios bereits geschlossen

Im Zuge der Restrukturierung hat NACON bereits die Studios Spiders, Midgar Studio und NACON Tech geschlossen. Darüber hinaus wird erwartet, dass es im weiteren Verlauf zusätzliche Stellenstreichungen geben wird, während das Unternehmen seine Kostenstruktur anpasst.

Mit den umfangreichen Abschreibungen und den bereits eingeleiteten Maßnahmen reagiert NACON auf die wirtschaftlichen Herausforderungen der vergangenen Geschäftsjahre. Ob weitere Studios oder Projekte von den Sparmaßnahmen betroffen sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt.