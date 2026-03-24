Nacon: Spiders, Kylotonn und Cyanide melden Insolvenz an

Spiders, Kylotonn und Cyanide, Entwickler von GreedFall, Styx und WRC, haben Insolvenz angemeldet und starten gerichtliche Restrukturierung unter NACON.

Die französischen Entwickler und Publisher NACON sowie mehrere Tochterstudios stehen vor erheblichen finanziellen Herausforderungen.

Laut aktuellen Berichten haben die Studios Spiders, Kylotonn und Cyanide Insolvenz angemeldet und einen gerichtlichen Restrukturierungsprozess eingeleitet. Dieser erlaubt es, Verbindlichkeiten während der Beobachtungsphase von bis zu 18 Monaten einzufrieren, während die Studios gleichzeitig Pläne zur Schuldenregulierung und möglichen Geschäftserholung ausarbeiten.

Die betroffenen Studios sind keine unbeschriebenen Blätter: Spiders ist bekannt für die GreedFall-Reihe, Cyanide für die Styx-Titel, und Kylotonn verantwortet die World Rally Championship-Spiele.

Auch NACONs Motion-Capture-Tochter NACON Tech ist von der Insolvenz betroffen. Bereits Anfang des Jahres hatte NACON selbst Notinsolvenz angemeldet, nachdem finanzielle Probleme beim Mutterkonzern öffentlich wurden. Damals betonte das Unternehmen, dass alle Möglichkeiten geprüft würden, um die langfristige Nachhaltigkeit zu sichern.