Nacon: Spiders, Kylotonn und Cyanide melden Insolvenz an

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Spiders, Kylotonn und Cyanide, Entwickler von GreedFall, Styx und WRC, haben Insolvenz angemeldet und starten gerichtliche Restrukturierung unter NACON.

Die französischen Entwickler und Publisher NACON sowie mehrere Tochterstudios stehen vor erheblichen finanziellen Herausforderungen.

Laut aktuellen Berichten haben die Studios Spiders, Kylotonn und Cyanide Insolvenz angemeldet und einen gerichtlichen Restrukturierungsprozess eingeleitet. Dieser erlaubt es, Verbindlichkeiten während der Beobachtungsphase von bis zu 18 Monaten einzufrieren, während die Studios gleichzeitig Pläne zur Schuldenregulierung und möglichen Geschäftserholung ausarbeiten.

Die betroffenen Studios sind keine unbeschriebenen Blätter: Spiders ist bekannt für die GreedFall-Reihe, Cyanide für die Styx-Titel, und Kylotonn verantwortet die World Rally Championship-Spiele.

Auch NACONs Motion-Capture-Tochter NACON Tech ist von der Insolvenz betroffen. Bereits Anfang des Jahres hatte NACON selbst Notinsolvenz angemeldet, nachdem finanzielle Probleme beim Mutterkonzern öffentlich wurden. Damals betonte das Unternehmen, dass alle Möglichkeiten geprüft würden, um die langfristige Nachhaltigkeit zu sichern.

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18 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. HakunaTraumata 120620 XP Man-at-Arms Bronze | 24.03.2026 - 17:45 Uhr

    Joa das war es dann mit einem Wrc Titel nächstes Jahr. Glaube ja nicht mal das endurance Motorsports Series kommt
    Mal sehen wie die Wrc Lizenz vergeben wird. Denke aber mal da werden wir die nächsten Jahre kein Wrc Spiel mehr sehen

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    • ShadowTerror90 70195 XP Tastenakrobat Level 1 | 24.03.2026 - 19:59 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Könnte mir vorstellen das EA die WRC Lizenzen übernimmt und die ehemaligen Codemasters Leute das dann entwickeln.(die noch über sind)

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      • HakunaTraumata 120620 XP Man-at-Arms Bronze | 25.03.2026 - 07:04 Uhr
        Antwort auf ShadowTerror90

        Naja EA hatte ja die Rechte und hat sie dann abgetreten weil die Leute die an Wrc gearbeitet haben also die Codemasters Leute dann alle zu f1 rübergeschickt wurden.

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        • ShadowTerror90 70195 XP Tastenakrobat Level 1 | 25.03.2026 - 07:06 Uhr
          Antwort auf HakunaTraumata

          Stimmt auch wieder,nur glaube ich nicht das WRC verschwinden wird,dafür ist die Serie zu beliebt,irgendwer wird es schon machen.

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          • HakunaTraumata 120620 XP Man-at-Arms Bronze | 25.03.2026 - 08:06 Uhr
            Antwort auf ShadowTerror90

            Ja nur die Frage ist wann und wer. Die beiden Studios die das gemacht haben fallen wohl beide weg. Und mal sehen wie lange es erstmal dauert bis Kylotonn sagt sie haben kein Geld dafür und die Lizenz wieder abgeben. Da Wrc erst 27 wieder kommen sollte denke ich das bei neuer Vergabe vor 28 nicht zu rechnen scheint

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  2. Katanameister 366180 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 24.03.2026 - 17:50 Uhr

    Wenigstens konnte Styx noch veröffentlicht werden, schade für die, die auf ein weiteres WRC in Kürze gehofft haben.

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  3. Ash2X 324260 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.03.2026 - 17:59 Uhr

    Um Spiders wäre es schade – sie sind immer kurz davor ein richtig gutes Spiel zu machen.

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    • Kabelfritz 48059 XP Hooligan Bezwinger | 25.03.2026 - 11:35 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      haben sie imo schon oft geschafft. greedfall, steelrising – nicht perfekt aber doch deutlich überm strich.

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      • Ash2X 324260 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.03.2026 - 12:08 Uhr
        Antwort auf Kabelfritz

        Es hätte wirklich nur etwas Feintuning gebraucht. Steelrising fängt zwar schwach an aber ist später, nach dem dritten Boss, echt gut.

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  5. Drakeline6 198335 XP Grub Killer God | 24.03.2026 - 19:11 Uhr

    Spiders hat sich mit jedem Spiel stark gebessert mMn.
    Gerade Greedfall hats mir richtig angetan.
    Hoffentlich fängt sich Nacon wieder.

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  6. Ralle89 106725 XP Hardcore User | 24.03.2026 - 19:43 Uhr

    Hoffentlich schaffen sie es Styx ist mein absoluter Favorit 😱🫣

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  7. Lord Hektor 364450 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 24.03.2026 - 20:15 Uhr

    Gab es nicht erst ein neues Styxs Game und jetzt die Insolvenz. 🙉

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  8. de Maja 333775 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.03.2026 - 20:39 Uhr

    Ach scheiße, Spiders war doch Spielemäßig auf einen guten Weg, haben sich immer gesteigert und Styx war auch nicht so schlecht.

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  9. oldGamer 175200 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 24.03.2026 - 21:19 Uhr

    Spiders bin ich richtig Überrascht. Vor allem weil die ja auch nicht so wirklich groß waren und da hätte das mit den Verkaufszahlen eigentlich bisher passen müssen.

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  10. Mech77 93015 XP Posting Machine Level 2 | 25.03.2026 - 12:47 Uhr

    Schade. Hoffentlich wird das noch was für die Jungs und Mädels da.

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