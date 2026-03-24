Nacon: Spiders, Kylotonn und Cyanide melden Insolvenz an

Die französischen Entwickler und Publisher NACON sowie mehrere Tochterstudios stehen vor erheblichen finanziellen Herausforderungen.
Laut aktuellen Berichten haben die Studios Spiders, Kylotonn und Cyanide Insolvenz angemeldet und einen gerichtlichen Restrukturierungsprozess eingeleitet. Dieser erlaubt es, Verbindlichkeiten während der Beobachtungsphase von bis zu 18 Monaten einzufrieren, während die Studios gleichzeitig Pläne zur Schuldenregulierung und möglichen Geschäftserholung ausarbeiten.
Die betroffenen Studios sind keine unbeschriebenen Blätter: Spiders ist bekannt für die GreedFall-Reihe, Cyanide für die Styx-Titel, und Kylotonn verantwortet die World Rally Championship-Spiele.
Auch NACONs Motion-Capture-Tochter NACON Tech ist von der Insolvenz betroffen. Bereits Anfang des Jahres hatte NACON selbst Notinsolvenz angemeldet, nachdem finanzielle Probleme beim Mutterkonzern öffentlich wurden. Damals betonte das Unternehmen, dass alle Möglichkeiten geprüft würden, um die langfristige Nachhaltigkeit zu sichern.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Joa das war es dann mit einem Wrc Titel nächstes Jahr. Glaube ja nicht mal das endurance Motorsports Series kommt
Mal sehen wie die Wrc Lizenz vergeben wird. Denke aber mal da werden wir die nächsten Jahre kein Wrc Spiel mehr sehen
Könnte mir vorstellen das EA die WRC Lizenzen übernimmt und die ehemaligen Codemasters Leute das dann entwickeln.(die noch über sind)
Naja EA hatte ja die Rechte und hat sie dann abgetreten weil die Leute die an Wrc gearbeitet haben also die Codemasters Leute dann alle zu f1 rübergeschickt wurden.
Stimmt auch wieder,nur glaube ich nicht das WRC verschwinden wird,dafür ist die Serie zu beliebt,irgendwer wird es schon machen.
Ja nur die Frage ist wann und wer. Die beiden Studios die das gemacht haben fallen wohl beide weg. Und mal sehen wie lange es erstmal dauert bis Kylotonn sagt sie haben kein Geld dafür und die Lizenz wieder abgeben. Da Wrc erst 27 wieder kommen sollte denke ich das bei neuer Vergabe vor 28 nicht zu rechnen scheint
Hat die Lizenz jetzt nicht Kunos Simulazioni für AC Evo Rally?
Nein, die machen zwar auch ein Rallye Spiel aber halt ohne Lizenz. Und ich glaube eh das auf Konsolen kommt ist es frühestens 2028
Wenigstens konnte Styx noch veröffentlicht werden, schade für die, die auf ein weiteres WRC in Kürze gehofft haben.
Um Spiders wäre es schade – sie sind immer kurz davor ein richtig gutes Spiel zu machen.
haben sie imo schon oft geschafft. greedfall, steelrising – nicht perfekt aber doch deutlich überm strich.
Es hätte wirklich nur etwas Feintuning gebraucht. Steelrising fängt zwar schwach an aber ist später, nach dem dritten Boss, echt gut.
Ohje hoffe sie können die Studios retten.
Spiders hat sich mit jedem Spiel stark gebessert mMn.
Gerade Greedfall hats mir richtig angetan.
Hoffentlich fängt sich Nacon wieder.
Hoffentlich schaffen sie es Styx ist mein absoluter Favorit 😱🫣
Gab es nicht erst ein neues Styxs Game und jetzt die Insolvenz. 🙉
Ach scheiße, Spiders war doch Spielemäßig auf einen guten Weg, haben sich immer gesteigert und Styx war auch nicht so schlecht.
Spiders bin ich richtig Überrascht. Vor allem weil die ja auch nicht so wirklich groß waren und da hätte das mit den Verkaufszahlen eigentlich bisher passen müssen.
Schade. Hoffentlich wird das noch was für die Jungs und Mädels da.