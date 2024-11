Nagoshi Studio: Arbeitet an komplexem Action-Adventure

Autor:, in / Nagoshi Studio

Nagoshi Studio arbeitet aktuell an einem Action-Adventure mit komplexem Spielsystem für eine erwachsene Zielgruppe.

Vor drei Jahren gründete Toshihiro Nagoshi, ehemaliger SEGA-Entwickler und Schöpfer der Like a Dragon-Reihe, das Entwicklerstudio Nagoshi Studio. Mittlerweile verfügt das Studio über 80 erfahrene Mitarbeiter und arbeitet seit geraumer Zeit an einem noch nicht offiziell angekündigten „High-End-Spiel“.

Zum dritten Jubiläum lieferte Nagoshi jetzt in einem Interview mit Famitsu einige neue Details zum Spiel, an dem er selbst als General Director arbeitet und an der Entwicklung des Szenarios und des Spielsystems maßgeblich beteiligt ist.

So soll es sich um ein Action-Adventure mit in das Gameplay eingewobenem Drama handeln. Um die menschlichen Aspekte des Spiels darzustellen, scheue das Team keine Kosten und ziehe sogar teurere amerikanische Studios für Motion Capture-Aufnahmen heran.

Den Inhalt und die Welt des Spiels bezeichnet Nagoshi als groß, wobei man aktuell daran arbeite, die Karte zu verkleinern, um diese nicht zu groß ausfallen zu lassen. Die Entwicklung werde zudem von externen Entwicklern unterstützt.

Das Spielsystem könne für einige Spieler zu Anfang etwas komplex erscheinen. Vom Ansatz her handele es sich um ein unkonventionelles Spiel für eine erwachsene Zielgruppe, dass nie langweilig wird:

„Die Weltanschauung ist etwas, das sich Autoren und Schöpfer aus dem Ausland wahrscheinlich nicht ausdenken würden. Ich möchte, dass die Leute denken: ‚Was ist das? Ich muss mehr sehen‘, wenn sie es zum ersten Mal sehen, also konzentriere ich mich sehr auf die Einzigartigkeit des Spiels.“