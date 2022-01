Nagoshi Studio: Yakuza-Produzent stellt brandneues Studio vor

NetEase Games kündigt Nagoshi Studio Inc. an – ein brandneues Studio, das qualitativ hochwertige Titel für Spieler auf der ganzen Welt entwickeln wird.

NetEase Games, die Online-Spieleabteilung von NetEase Inc., freut sich, die Gründung von Nagoshi Studio Inc. in Tokio, Japan, bekannt zu geben. Toshihiro Nagoshi, ehemaliger Produzent der Yakuza-Serie, hat den Posten des Representative Director und CEO des Studios übernommen, zusammen mit erfahrenen Entwicklern, von denen viele an bekannten Videospielen gearbeitet haben.

Das Studio wird sich auf die Entwicklung hochwertiger Konsolentitel konzentrieren, die weltweit veröffentlicht werden. Nagoshi Studio Inc. genießt die volle Autorität, um mit der Unterstützung von NetEase Games die Art von Spielen zu entwickeln, die ihnen am Herzen liegt.

Die Produktion von Inhalten in der Unterhaltungsindustrie hat sich grundlegend verändert, sowohl was die Art der Produktion als auch das Geschäftsmodell betrifft, das sie unterstützt. Diese Veränderungen vollziehen sich dank des Fortschritts in Technologie und Infrastruktur mit immer größerer Geschwindigkeit. NetEase Games und Nagoshi Studio sind jedoch beide der Meinung, dass sich die Wünsche der Menschen an die Unterhaltungsbranche nicht geändert haben.

Die Menschen sehen in der Unterhaltung ihre Träume; sie suchen nach etwas, das ihnen im Alltag Hoffnung gibt, das sie in schwierigen Zeiten beruhigt und das sie in glücklichen Zeiten aufregt. Die Menschen erwarten von der Unterhaltung, dass sie den Funken für alle möglichen Ereignisse in ihrem Leben überspringen lässt.

Nagoshi Studio Inc. hat es sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige Titel zu entwickeln und die Essenz der Unterhaltung mit einer starken Motivation, die ganze Welt zu erreichen, zu vermitteln. Nagoshi Studio Inc. teilt das gleiche Engagement wie NetEase Games, um das Potenzial der Schöpfer in einer offenen und integrativen Umgebung zu entfesseln und hofft, leidenschaftliche Spieler auf der ganzen Welt mit hochwertigen und fesselnden Inhalten zu erreichen und zu berühren.