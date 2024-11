Nagoshi Studio: Yakuza-Schöpfer: Spielgröße nicht mehr so wichtig

In einem Interview mit Famitsu lieferte Toshihiro Nagoshi kürzlich einige interessante Details zum neuen Projekt seines Entwicklerstudios Nagoshi Studio. Ein weiteres großes Thema des Interviews war die Größe von Spielen. Ein Aspekt, der laut Nagoshi zukünftig deutlich an Bedeutung verlieren wird:

„Auch wenn es heute nicht mehr viele Spiele gibt, die komplett neu sind, so gibt es doch so viele Titel, dass es unmöglich ist, sie alle zu spielen, wenn man Spiele aus dem Ausland mitzählt.“

Derzeit versuche man bei Nagoshi Studio die Weltkarte seines kommenden Action-Adventures zu verkleinern, da diese fast schon zu groß sei, so Nagoshi:

„Wir sollten bald in die Massenproduktionsphase für die Assets eintreten, also ist es an der Zeit, über die erwartete endgültige Größe zu entscheiden, aber ich denke immer noch darüber nach, ob sie wirklich gut genug ist. Natürlich haben wir die Karte, aber die aktuelle Version ist so groß, dass sie fast zu groß ist.“

„Dieses Mal haben wir, unter Berücksichtigung bestehender Spiele, mit dem Erstellen einer ziemlich großen Karte mit Straßen und Autobahnen begonnen. Jetzt schrumpfen wir sie nach und nach und suchen nach der besten Balance für das Spiel.“

„Das ist der Punkt“, entgegnet Nagoshi auf den Einwand des Reporters, eine große Karte sei zwar schön, müsse aber auch mit Inhalt gefüllt sein. „Man könnte sie mit einigen Elementen auffüllen, um ein Gefühl der Dichte zu erzeugen, aber es ist nicht modern, ähnliche Erfahrungen immer und immer wieder zu wiederholen.“

„Ich denke, um den Maßstab der Welt mit dem Spielspaß in Einklang zu bringen, ist es wichtig die Weltanschauung zu gestalten und zu erklären, was der Spieler als Protagonist in dieser Welt tut. Die Rolle des Dramas ist es, dies zu unterstützen. Ich habe das Gefühl, dass es bald an der Zeit ist, zu entscheiden, welche Größe die richtige ist, um alles auszubalancieren.“