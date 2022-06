Naraka: Bladepoint: Battle Royale Hit erschein im Xbox Game Pass

Naraka: Bladepoint erscheint am 23. Juni 2022 im Xbox Game Pass. Naraka: Bladepoint, das innovative auf Nahkampf und Parkour fokussierte Battle Royale von 24 Entertainment, konnte schon einige Erfolge für sich verbuchen und Awards absahnen.

Das Spiel hat auf dem PC im Jahr 2021 kürzlich den Meilenstein von 10 Millionen Spielern erreicht und ist äußerst beliebt. Naraka: Bladepoint wurde auch für den begehrten Steam-Award “Best Game You Suck At” nominiert, mit dem besonders schwer zu meisternde Titel ausgezeichnet werden und schaffte es bei der Auswahl in die Top 5.

Ebenfalls erhielt das Spiel eine Nominierung bei den Golden Joystick-Awards in der Kategorie “Best Multiplayer Game”. Abgerundet wird das positive Gesamtbild durch rekordverdächtige 6 Millionen Verkäufe in nur 6 Monaten und einer “sehr positiven” Bewertung auf Steam nach über 70.000 Rezensionen.

Zeitgleich mit dem Start von Naraka: Bladepoint auf Xbox Series X|S werden die Spieler auch eine neue Waffe kennenlernen: Die Dual Blades. Diese verheerenden Waffen können den Gegnern vernichtende Schläge versetzen, während sie gleichzeitig die Möglichkeit bieten, ihre Angriffe für maximale Wirkung aufzuladen.

Außerdem wird es in Naraka: Bladepoint bald einen Kampagnenmodus geben, in dem Dreierteams in aufregenden Szenarien gegen neue Feinde und Bosse antreten müssen.