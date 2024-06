Naraka: Bladepoint: Crossover mit Mecha-Designer Okawara

In einem Crossover mit Kunio Okawara wurde vom Mecha-Designer ein Outfit für Yueshan aus Naraka Bladepoint entworfen.

Naraka Bladepoint hat eng mit Kunio Okawara, einem renommierten japanischen Mecha-Designer, der vor allem für seine Arbeit in der Anime-Industrie bekannt ist, zusammengearbeitet, um ein originelles Mech-Outfit für Yueshan zu entwerfen, das jetzt im Spiel erhältlich ist.

Dieses brandneue Outfit sorgt für einen aufregenden Zusammenprall der Kulturen im Spiel, indem es eine futuristische Ästhetik mit einem alten orientalischen Weltstil verbindet.

Nach dem Kauf können die Spieler Yueshan mit 2674 Rubinroten Emblemen, diesem legendären neuen Accessoire, ausstatten und ihn in eine Mech-Form [2], bekannt als DragonCall, verwandeln, wenn er das Ultimative freigibt.

Diese Zusammenarbeit ist nun live, nachdem der neueste Patch gerade veröffentlicht wurde. Während dieser Zeit können die Spieler das neue Accessoire im Spiel erwerben und Kunio Okawaras innovatives, von Mechas inspiriertes Design genießen.

Kunio Okawara sagte über diese Zusammenarbeit: „Meine Zusammenarbeit mit 24 Entertainment begann letztes Jahr mit dem Entwurf eines Konzepts, und nun präsentieren wir den Spielern von Naraka endlich das Ergebnis. Das Design dieses Mecha-Outfits enthält viele Elemente von Drachen und trägt den Namen DragonCall. Die zunehmende Zusammenarbeit mit chinesischen Studios hat mich sehr beeindruckt, und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam dieses Mecha-Design genießen können.“

Um diese Zusammenarbeit mit Kunio Okawara zu feiern, veröffentlicht Naraka Bladepoint zeitgleich mit der Veröffentlichung einen neuen Unterhaltungsmodus: Neo-Mech Clash.

In diesem Modus werden die Spieler in zwei Teams aufgeteilt, wobei die Seite, die die meisten Punkte sammelt, am Ende den Sieg davonträgt. Spielt diesen neuen Modus jetzt und steuert einen Mech, um die Stadt Tang zu dominieren.

Zusätzlich zu Neo-Mech Clash können die Spieler in die Mech-Thematik der Zusammenarbeit eintauchen, denn ein brandneues H5-Minispiel wurde ebenfalls eingeführt. In diesem Minispiel müssen die Spieler Prüfungen in drei verschiedenen Kategorien bestehen: Quizfragen, Parkour-Tutorials und Parkour-Kampf.

Spieler, die in jeder Kategorie erfolgreich sind, erhalten den endgültigen Mech-Führerschein, den sie auch mit Freunden teilen können.

Macht mit und spielt jetzt das Minispiel unter https://www.narakathegame.com/h5/20240620/mecha/.