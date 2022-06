Naraka: Bladepoint: Temulch im Hero Showcase Trailer vorgestellt

Am Donnerstag wird das Battle Royale Kampfspiel Naraka: Bladepoint für Xbox-Konsolen inklusive dem Xbox Game Pass erscheinen und Spieler mit 60 anderen in den Kampf um den Sieg ziehen lassen.

In einem neuen Hero Showcase-Trailer stellte Entwickler 24 Entertainment jetzt den Charakter Temulch genauer vor und zeigt, mit welchen Attacken er auf seine Gegner stürmt.

„An dem Tag, an dem Temulch seine innere Kraft erweckt, wird das Grasland von wütenden Stürmen heimgesucht werden. Die Legenden seiner Vorfahren haben sich in seinen Geist eingebrannt, und der Ruhm, den er sucht, ist so nah, dass er ihn fast schmecken kann. Der Graue Wolf wird wieder zuschlagen.“