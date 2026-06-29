Naraka: Bladepoint: Verlässt den Epic Games Store – Migration für Spieler angekündigt

NARAKA: BLADEPOINT wird den Epic Games Store verlassen. Wie die Entwickler bekannt gegeben haben, wird das Spiel ab dem 1. Juli (PT) nicht mehr über den Store kaufbar oder herunterladbar sein.

Die endgültige Entfernung aus dem Epic Games Store ist für den 29. Dezember 2026 angesetzt. Nach diesem Datum wird die Epic-Version zudem keine Updates mehr erhalten.

Für Spieler bedeutet das jedoch keinen vollständigen Verlust ihrer Fortschritte.

Die Entwickler haben bestätigt, dass eine Account-Migration angeboten wird. Dabei sollen sämtliche Daten wie Fortschritt, Skins, Cosmetics und weitere Inhalte vollständig auf ein neues Konto übertragen werden.

Zwischen dem Juli-Update und dem endgültigen Delisting wird beim Einloggen eine automatische Migration abgefragt. Spieler können den Prozess entweder direkt starten oder ihn später durchführen. Auch nach dem Delisting soll die Registrierung über offizielle Kanäle weiterhin möglich bleiben.

Wichtig ist jedoch, dass Spieler die Migration rechtzeitig abschließen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Zudem muss der Client nach der Migration erneut über die offizielle Website heruntergeladen werden. Eine FAQ gibt es hier.

Mit dem Schritt zieht sich NARAKA: BLADEPOINT vollständig aus dem Epic Games Store zurück, bleibt aber auf anderen Plattformen weiterhin aktiv.