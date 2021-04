Narita Boy: Collector’s Edition mit Arcade-Automat kostet 9000,- Euro

Team17 und Studio Koba kündigen heute die Verfügbarkeit der einmaligen Narita Boy: Techno Edition an, einer hochwertigen und exklusiven Edition des Action-Adventures, das im März für PC und Konsolen erschienen ist.

In Zusammenarbeit mit dem Spezialisten für Augmented-Reality-Pins, Pinfinity, enthält die Narita Boy: Techno Edition einen maßgeschneiderten Narita Boy-Arcade-Automaten in Originalgröße, der mit individuellen Grafiken verziert ist – der einzige, der weltweit in Privatbesitz erhältlich ist -, einen individuellen Game-Controller, Narita Boy auf allen verfügbaren Plattformen, eine Geschenkbox mit exklusiven Narita Boy-Merchandise-Artikeln, den Narita Boy-Original-Soundtrack zum Spiel und ein Set von Narita Boy-Augmented-Reality-Pins von Pinfinity.

Weltweit gibt es nur drei weitere Narita Boy Arcade-Automaten, die in Spielemuseen untergebracht sind. Sie sind Teil der Kampagne „Saving The Arcade World“, einer Partnerschaft zwischen Team17, Studio Koba, The Strong: The National Museum of Play in New York, The National Videogames Museum in Sheffield, UK, und Arcade Vintage: Museo del VideoJuego in Alicante, Spanien.

Alle Gewinne aus dem Verkauf des Narita Boy: Techno Edition gehen an die Kampagne, die Mittel für die Spieleerhaltungsprojekte der Institutionen sammelt.

Für Spieler, die die Macht des Trichroma und des Techno-Schwerts in der Augumented-Reality-Welt ausüben wollen, hat Team17 in Zusammenarbeit mit Pinfinity eine exklusive Serie von Narita Boy-Anstecknadeln entwickelt. Wenn Spieler die Pinfinity-App auf ihr iPhone oder Android-Smartphone herunterladen, können sie wichtige animierte Sequenzen aus dem Spiel sehen und auch einige Teile des Soundtracks hören.

Mich Davis, Head of Marketing Team17, sagte: „Nach der Zusammenarbeit mit Pinfinity bei der Worms Collection Anfang des Jahres haben wir uns sehr über die Gelegenheit gefreut, erneut mit ihnen zusammenzuarbeiten, nicht nur bei den Narita Boy Augmented Reality Pins, sondern auch bei der Narita Boy: Techno Edition. Die Edition ist eine einzigartige Gelegenheit für Retro-Games-Fans, Narita Boy zu genießen und gleichzeitig die unglaubliche Arbeit unserer Partner von Saving The Arcade World zu unterstützen, und wir könnten nicht glücklicher sein, den Verkauf über Pinfinity abzuwickeln.“

Caleb Paullus, Mitbegründer und CCO, Pinfinity, sagte: „Wir freuen uns, mit Team17 und Studio Koba zusammenzuarbeiten, um Narita Boy und das Digitale Königreich durch unsere Augmented-Reality-Pins zum Leben zu erwecken. Wir lieben das Spiel und seine Retro-Arcade-Vibes und hoffen, dass die Fans begeistert sein werden, welche Überraschungen sie finden, wenn sie ihr limitiertes Pin-Set erhalten und scannen.“

Der Narita Boy: Techno Edition ist direkt für ca 9.185 Euro auf der Pinfinity-Website erhältlich.